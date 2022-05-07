"Мужчина облил место кормления котов соляркой". Таллиннский приют утопает в счетах — помогите животным!(4)
Мы утопаем в счетах. Общая сумма к оплате составляет 1196,43 евро"
Большое количество животных в приюте всегда равняется большому количеству счетов за ветеринарные услуги.
"Прошлый месяц для нас был очень сложным. Мы узнали о болезни Ричи, затем мы занимались экстренной проверкой здоровья его брата Ромео. Далее мы заметили, что одна из мамочек странно себя ведет, отказывается от еды и очень пассивная. Мы сразу же обратились к ветеринару и выяснилось, что у кошечки воспаление желудка", — рассказывает RusDelfi о здоровье хвостатых подопечных одна из руководительниц приюта Алена Мейер.
За все эти проверки и лечение счет был уже немаленький. А ведь ко всему прочему добавляются коммунальные платежи и аренда — в этом месяце счет пришел на 522,58 евро.
Но, по словам Алены, вишенкой на торте стал отлов 4 белых котов и беременной мамочки: "Мы объявляли о том, что приют переполнен и у нас нет возможности заниматься отловом и эти 4 котика были у нас на очереди. Волонтеры ездили их подкармливать, однако один недоброжелательный человек облил место кормления соляркой и сказал, что если котов не отловят в течении недели, то он их уничтожит.
Времени на раздумья не было и приюту пришлось выловить 3 кошечек и кота. Были проведены все ветеринарные процедуры, после чего пришел счет в размере 275,5 евро", — описывает часть расходов руководительница.
"Мы утопаем в счетах. Общая сумма к оплате составляет 1196,43 евро", — гласит подпись к публикации в Instagram приюта. В аккаунте приюта регулярно выкладывают посты с подробными отчетами и счетами за лечение.
"Пожалуйста помогите нам оплатить счета, чтобы мы и дальше могли хорошо делать свою работу и спасать нуждающихся животных", — просят волонтеры приюта.
Кратко говоря, крутимся как можем
Приют находится в Ласнамяэ и существует исключительно на пожертвованиях добрых людей. Волонтеры и работники ведут достаточно активную деятельность в социальных сетях, рассказывают о том, что происходит в приюте и регулярно просят помощи у читателей. Также они размещают баночки для пожертвований в салоны красоты, массажные студии и парикмахерские — оттуда тоже приходят деньги. Несколько раз в год проводятся благотворительные аукционы.
"Для аукциона люди передают нам изделия собственного производства, мы продаем их на аукционе и вырученные средства поступают на счет приюта. Кратко говоря, крутимся как можем!" — рассказывает хозяйка.
На сегодняшний день в приюте проживает 49 котов, кошек и котят.
Расходы значительно увеличились из за притока новых постояльцев
На вопрос о том, почему в этот раз сумма для организации оказалась неподъемной, работники отвечают, что очень тяжело конкретно обозначить сумму, которая обычно уходит на ветеринарные услуги. Такая сфера деятельности сопряжена с живыми существами и болезни зачастую возникают внезапно. В данный период времени расходы значительно увеличились из-за притока новых постояльцев.
Большинство подопечных приюта — это животные, отловленные на улице, и каждый раз при отлове их обязательно должны показать ветеринару. В первую очередь необходимо убедиться, что животное — здорово. Далее следует вакцинация, стерилизация и чипирование. Этот процесс происходит с каждым новоприбывшим животным и на все это нужны финансовые средства.
Как поясняет работница, сейчас на дворе весна и очень много кошек находится в положении. "В нашем приюте сейчас 4 мамочки и 16 котят", — рассказывает она.
Несмотря на то, что сейчас в первую очередь нужна финансовая поддержка, волонтерская помощь и какие-то конкретные товары нужны всегда. "Мы постоянно публикуем в социальных сетях информацию о кормах, наполнителях для лотков, товаров гигиены. Любой человек может самостоятельно выбрать чем, как и сколько он хотел бы помочь. Также помочь нам можно абсолютно бесплатно, придя работать волонтером. Свободных рук всегда не хватает и мы были бы рады новым людям в ряду нашей кошачьей семьи", — говорит Алена. Конечно же, котиков можно, и даже нужно, забрать к себе домой, добавляет она.
В приюте работают только на добровольной основе. Хозяйку приюта зовут Надежда и она уже более 20 лет занимается спасением четвероногих друзей.
Помочь приюту можно, переведя деньги на следующие счета:
MTÜ Kassi Elu
Swed: EE312200221076093956
SEB: EE181010220290352228
С пояснением "annetus".
Или позвонив по телефону:
9001888 (5 евро)