"Мужчина облил место кормления котов соляркой". Таллиннский приют утопает в счетах — помогите животным!

Мы утопаем в счетах. Общая сумма к оплате составляет 1196,43 евро"

Большое количество животных в приюте всегда равняется большому количеству счетов за ветеринарные услуги.

"Прошлый месяц для нас был очень сложным. Мы узнали о болезни Ричи, затем мы занимались экстренной проверкой здоровья его брата Ромео. Далее мы заметили, что одна из мамочек странно себя ведет, отказывается от еды и очень пассивная. Мы сразу же обратились к ветеринару и выяснилось, что у кошечки воспаление желудка", — рассказывает RusDelfi о здоровье хвостатых подопечных одна из руководительниц приюта Алена Мейер.

За все эти проверки и лечение счет был уже немаленький. А ведь ко всему прочему добавляются коммунальные платежи и аренда — в этом месяце счет пришел на 522,58 евро.

Но, по словам Алены, вишенкой на торте стал отлов 4 белых котов и беременной мамочки: "Мы объявляли о том, что приют переполнен и у нас нет возможности заниматься отловом и эти 4 котика были у нас на очереди. Волонтеры ездили их подкармливать, однако один недоброжелательный человек облил место кормления соляркой и сказал, что если котов не отловят в течении недели, то он их уничтожит.

Времени на раздумья не было и приюту пришлось выловить 3 кошечек и кота. Были проведены все ветеринарные процедуры, после чего пришел счет в размере 275,5 евро", — описывает часть расходов руководительница.

"Мы утопаем в счетах. Общая сумма к оплате составляет 1196,43 евро", — гласит подпись к публикации в Instagram приюта. В аккаунте приюта регулярно выкладывают посты с подробными отчетами и счетами за лечение.

"Пожалуйста помогите нам оплатить счета, чтобы мы и дальше могли хорошо делать свою работу и спасать нуждающихся животных", — просят волонтеры приюта.

Кратко говоря, крутимся как можем