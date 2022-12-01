Новости Эстонии
01.12.2022, 18:01

Финансовая комиссия Рийгикогу перекрыла поддержку „крышевыми“ деньгами почитателей памяти Нарвского танка

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Айвар Кокк
Айвар Кокк
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Финансовая комиссия Рийгикогу решила сегодня отклонить два предложения по распределению так называемых „крышевых“ денег.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк сообщил в четверг, что комиссия просмотрела предложения, касающиеся региональных инвестиций (“крышевые“ деньги) и решила исключить из списка два из них.

„Комиссия сочла, что несколько предложений по региональным инвестициям нельзя поддержать из-за неприемлемого содержания, и решила исключить их из списка. Он уточнил, что речь идет о поддержке НКО „Память“ и Йыхвиского прихода Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Как мы уже сообщали, 5000 евро из своих „крышевых“ денег для поддержки НКО „Память“ выделил депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин. Организация привлекла в августе к себе внимание тем, что призвала жителей Нарвы быть бдительными в связи с планами государства вывести из города танк Т-34.

Сейчас „Память“ занимается организацией мероприятий, связанных с почитанием памяти Нарвского танка.

Другое отклоненное предложение - это выплата 25 000 евро Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата, это предложение сделал член парламента Мартин Репинский.

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