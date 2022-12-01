Финансовая комиссия Рийгикогу перекрыла поддержку „крышевыми“ деньгами почитателей памяти Нарвского танка(2)
Финансовая комиссия Рийгикогу решила сегодня отклонить два предложения по распределению так называемых „крышевых“ денег.
Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк сообщил в четверг, что комиссия просмотрела предложения, касающиеся региональных инвестиций (“крышевые“ деньги) и решила исключить из списка два из них.
„Комиссия сочла, что несколько предложений по региональным инвестициям нельзя поддержать из-за неприемлемого содержания, и решила исключить их из списка. Он уточнил, что речь идет о поддержке НКО „Память“ и Йыхвиского прихода Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Как мы уже сообщали, 5000 евро из своих „крышевых“ денег для поддержки НКО „Память“ выделил депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин. Организация привлекла в августе к себе внимание тем, что призвала жителей Нарвы быть бдительными в связи с планами государства вывести из города танк Т-34.
Сейчас „Память“ занимается организацией мероприятий, связанных с почитанием памяти Нарвского танка.
Другое отклоненное предложение - это выплата 25 000 евро Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата, это предложение сделал член парламента Мартин Репинский.