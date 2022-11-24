Новости Эстонии
24.11.2022, 13:30

Назревает скандал: защитники нарвского танка получили от Стальнухина 5000 евро „крышевых“

 (9)
Исключенный из Центристской партии Михаил Стальнухин остался на своей позиции.
Исключенный из Центристской партии Михаил Стальнухин остался на своей позиции.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Член Рийгикогу Михаил Стальнухин поддержал общество защитников Нарвского танка крышевыми деньгами, которые из года в год оставляются минфином в проекте госбюджета на так называемые региональные инвестиции.

Стальнухин, который недавно был исключен из рядов Центристской партии и пообещал уйти из политики после окончания своего депутатского срока, отдал 5000 евро из своих последних так называемых „крышевых денег“ нарвской некоммерческой организации „Память“.

Организация работает с 2014 года, и ее цель — „реставрация, ремонт и обслуживание памятников“. В августе этого года общественная организация привлекла к себе внимание, когда призвала жителей Нарвы быть бдительными в связи с планами государства вывести из города танк Т-34. Портал Propastop, управляемый волонтерами Кайтселийта и занимающийся разоблачением антиэстонской пропаганды, обратил внимание на деятельность объединения.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии