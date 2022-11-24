Назревает скандал: защитники нарвского танка получили от Стальнухина 5000 евро „крышевых“

Стальнухин, который недавно был исключен из рядов Центристской партии и пообещал уйти из политики после окончания своего депутатского срока, отдал 5000 евро из своих последних так называемых „крышевых денег“ нарвской некоммерческой организации „Память“.

Организация работает с 2014 года, и ее цель — „реставрация, ремонт и обслуживание памятников“. В августе этого года общественная организация привлекла к себе внимание, когда призвала жителей Нарвы быть бдительными в связи с планами государства вывести из города танк Т-34. Портал Propastop, управляемый волонтерами Кайтселийта и занимающийся разоблачением антиэстонской пропаганды, обратил внимание на деятельность объединения.