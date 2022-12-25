Что известно о планируемом для Эстонии ядерном реакторе

Тепловая мощность составит 870 МВт, остаточное тепло от реактора можно использовать для центрального отопления многоквартирных домов, а также в промышленных предприятиях.

Планируемая для Эстонии технология реактора – BWRX-300. Это 10-е поколение кипящих водяных реакторов от компании GE-Hitachi. Устройство собрало лучшее как от реакторов с естественной циркуляцией, так и от реакторов с насосной циркуляцией. Механизм спроектирован с целью улучшения показателей безопасности, а также экономики строительства. В нем применены пассивные системы безопасности, которые защищают реактор независимо от человека и независимо от наличия электропитания, надежно действуя, основываясь на законах физики.

Железобетонные стены вокруг здания реактора имеют толщину один метр и усилены стальной облицовкой. Стены вокруг реактора спроектированы таким образом, чтобы выдержать даже прямое попадание пассажирского лайнера.

Атомная электростанция малой мощности будет состоять из реакторного зала, турбинного зала и пульта управления станцией. Активная зона реактора разместится под землей, что обеспечит его защиту от внешнего воздействия. Над реактором оборудуют бассейны высотой 8 метров с водой для охлаждения.

Разработчик реактора GE Hitachi Nuclear Energy имеет более 80 лет опыта в ядерной индустрии. Компания возвела и успешно запустила 67 реакторов в 10 странах по всему миру.

К 2031 году в Эстонии планируется построить атомную электростанцию малой мощности. Фирма Fermi Energia, продвигающая этот проект, рассматривает несколько вариантов технологий малых реакторов. Наиболее вероятной в случае строительства технологией является малый модульный реактор BWRX-300 от американо-японского концерна GE-Hitachi Nuclear Energy. Всего в Эстонии планируется возвести минимум 2 блока и максимум 4 блока, из которых один будет работать для производства водорода.

Самое серьезное происшествие, которое может произойти с любым реактором с водяным охлаждением, – это потеря охладителя (воды), вследствие чего активная зона реактора под действием высоких температур расплавится. Расчетная вероятность такого события на реакторе BWRX-300 составляет 0,0000001% за один реакторный год. Столь высокая безопасность обеспечивается малыми размерами и мощностью реактора. В случае самой серьезной аварии последствия будут ограничены территорией станции, т.е. в пределах сотни метров.

В качестве топлива на АЭС будут использовать оксид урана (UO 2 ), как и на большинстве гражданских АЭС по всему миру. Процент обогащения топлива составит 3,4%. В качестве тепловыделяющих элементов будут использоваться ТВЭЛ типа GNF2 – такой же тип ТВЭЛ используется в 70% мирового парка кипящих реакторов. Заводы, производящие подобного типа топливо, работают в США, Швеции и Испании. Подробнее о том, где планируется закупать уран и обогащать его, можно прочитать здесь.

На атомной электростанции с BWRX-300 можно при необходимости регулировать мощность от 50 до 100% ежедневно (0,5% в минуту), что позволит „подстраиваться“ под нужды энергосистемы и предоставлять электричество когда оно нужно, а не только когда светит солнце или дует ветер как в случае возобновляемый источников электроэнергии. В реальности оператор АЭС крайне редко снижает мощность выдаваемой в сеть электроэнергии, держа работу реактора на 100% в штатном режиме.

Планируемый коэффициент производительности реактора составит 95%, это означает, что реактор будет работать 95 дней из 100, прерывая свою работу на ежегодную замену топлива, длящуюся около двух недель, в ходе которой проводится также плановое обслуживание всех систем.

В качестве охладителя используется вода, как и на большинстве реакторов по всему миру.

Корпус реактора BWRX-300 должен быть выполнен из тех же материалов и по той же технологии, что и реакторы ABWR (имеют в совокупности более 22 наработанных реакторных лет). Диаметр реактора BWRX-300 будет практически идентичен реактору, установленному на швейцарской АЭС Мюлеберг. Шахта реактора будет выполнена по упрощенной технологии, использованной в реакторе на АЭС Додевард. Приводы управления контрольных стержней и сами стержни будут идентичны решению на реакторах ABWR.

Паросепаратор такой же, как на реакторах ABWR. Осушитель пара такой же, как и обновленные модели на реакторах ABWR, по размеру будет практически идентичен модели на АЭС Мюлеберг. Сама станция должна быть выполнена из деталей, уже доступных на рынке (catalogue items). Благодаря модельному проекту будут использоваться уже готовые и хорошо зарекомендовавшие себя турбины и генератор. Конструкцию здания планируется строить по технологии Steel Bricks.

Время строительства АЭС стоимостью 1 миллиард евро – 3 года

Планируемое время возведения станции – 3 года. Стоимость строительства составляет около 1 миллиарда евро. Для сравнения, построенная в 2018 году электростанция Аувере обошлась в 610 миллионов евро.

Более низкая цена и короткие сроки строительства по сравнению с крупными АЭС обусловлены малыми размерами станции, что существенно сокращает объемы строительства. В сравнении с крупными АЭС, масштаб строительства станции BWRX-300 на 50% меньше, следовательно, потребуется на 50% меньше дорогостоящего спецбетона.

Персонал станции составит от 70 до 150 человек

Маломощный реактор BWRX-300 будут обслуживать от 70 до 150 человек, самых разнообразных профессий. От службы безопасности до химиков и механиков. Около 5% персонала должны иметь глубокие познания в ядерной энергетике. Подготовка соответствующих кадров уже началась. Подробнее о том, имеются ли в Эстонии специалисты для работы на АЭС, читайте здесь.

Стоимость электроэнергии с АЭС будет в разы ниже нынешних рыночных цен