Что известно о планируемом для Эстонии ядерном реакторе(10)
Автор блога на RusDelfi про атомную энергетику Андрес Ингерман продолжает делиться планами строительства АЭС в Эстонии.
К 2031 году в Эстонии планируется построить атомную электростанцию малой мощности. Фирма Fermi Energia, продвигающая этот проект, рассматривает несколько вариантов технологий малых реакторов. Наиболее вероятной в случае строительства технологией является малый модульный реактор BWRX-300 от американо-японского концерна GE-Hitachi Nuclear Energy. Всего в Эстонии планируется возвести минимум 2 блока и максимум 4 блока, из которых один будет работать для производства водорода.
Разработчик реактора GE Hitachi Nuclear Energy имеет более 80 лет опыта в ядерной индустрии. Компания возвела и успешно запустила 67 реакторов в 10 странах по всему миру.
Реактор разместят под землей и окружат метровыми бетонными стенами
Атомная электростанция малой мощности будет состоять из реакторного зала, турбинного зала и пульта управления станцией. Активная зона реактора разместится под землей, что обеспечит его защиту от внешнего воздействия. Над реактором оборудуют бассейны высотой 8 метров с водой для охлаждения.
Железобетонные стены вокруг здания реактора имеют толщину один метр и усилены стальной облицовкой. Стены вокруг реактора спроектированы таким образом, чтобы выдержать даже прямое попадание пассажирского лайнера.
BWRX-300 – последнее достижение инженеров компании GE-Hitachi
Планируемая для Эстонии технология реактора – BWRX-300. Это 10-е поколение кипящих водяных реакторов от компании GE-Hitachi. Устройство собрало лучшее как от реакторов с естественной циркуляцией, так и от реакторов с насосной циркуляцией. Механизм спроектирован с целью улучшения показателей безопасности, а также экономики строительства. В нем применены пассивные системы безопасности, которые защищают реактор независимо от человека и независимо от наличия электропитания, надежно действуя, основываясь на законах физики.
Электрическая мощность 300 МВт и тепловая мощность 870 МВт
Электрическая мощность одного реакторного блока составит 300 МВт.
Тепловая мощность составит 870 МВт, остаточное тепло от реактора можно использовать для центрального отопления многоквартирных домов, а также в промышленных предприятиях.
В качестве охладителя используется вода, как и на большинстве реакторов по всему миру.
Станция будет работать на полную мощность круглый год
Планируемый коэффициент производительности реактора составит 95%, это означает, что реактор будет работать 95 дней из 100, прерывая свою работу на ежегодную замену топлива, длящуюся около двух недель, в ходе которой проводится также плановое обслуживание всех систем.
На атомной электростанции с BWRX-300 можно при необходимости регулировать мощность от 50 до 100% ежедневно (0,5% в минуту), что позволит „подстраиваться“ под нужды энергосистемы и предоставлять электричество когда оно нужно, а не только когда светит солнце или дует ветер как в случае возобновляемый источников электроэнергии. В реальности оператор АЭС крайне редко снижает мощность выдаваемой в сеть электроэнергии, держа работу реактора на 100% в штатном режиме.
Стандартное урановое топливо
В качестве топлива на АЭС будут использовать оксид урана (UO2), как и на большинстве гражданских АЭС по всему миру. Процент обогащения топлива составит 3,4%. В качестве тепловыделяющих элементов будут использоваться ТВЭЛ типа GNF2 – такой же тип ТВЭЛ используется в 70% мирового парка кипящих реакторов. Заводы, производящие подобного типа топливо, работают в США, Швеции и Испании. Подробнее о том, где планируется закупать уран и обогащать его, можно прочитать здесь.
Вероятность серьезной аварии ничтожно мала, около 0,0000001%
Самое серьезное происшествие, которое может произойти с любым реактором с водяным охлаждением, – это потеря охладителя (воды), вследствие чего активная зона реактора под действием высоких температур расплавится. Расчетная вероятность такого события на реакторе BWRX-300 составляет 0,0000001% за один реакторный год. Столь высокая безопасность обеспечивается малыми размерами и мощностью реактора. В случае самой серьезной аварии последствия будут ограничены территорией станции, т.е. в пределах сотни метров.
В реакторе используют комплектующие, уже применявшиеся в крупных реакторах
Корпус реактора BWRX-300 должен быть выполнен из тех же материалов и по той же технологии, что и реакторы ABWR (имеют в совокупности более 22 наработанных реакторных лет). Диаметр реактора BWRX-300 будет практически идентичен реактору, установленному на швейцарской АЭС Мюлеберг. Шахта реактора будет выполнена по упрощенной технологии, использованной в реакторе на АЭС Додевард. Приводы управления контрольных стержней и сами стержни будут идентичны решению на реакторах ABWR.
Паросепаратор такой же, как на реакторах ABWR. Осушитель пара такой же, как и обновленные модели на реакторах ABWR, по размеру будет практически идентичен модели на АЭС Мюлеберг. Сама станция должна быть выполнена из деталей, уже доступных на рынке (catalogue items). Благодаря модельному проекту будут использоваться уже готовые и хорошо зарекомендовавшие себя турбины и генератор. Конструкцию здания планируется строить по технологии Steel Bricks.
Время строительства АЭС стоимостью 1 миллиард евро – 3 года
Планируемое время возведения станции – 3 года. Стоимость строительства составляет около 1 миллиарда евро. Для сравнения, построенная в 2018 году электростанция Аувере обошлась в 610 миллионов евро.
Более низкая цена и короткие сроки строительства по сравнению с крупными АЭС обусловлены малыми размерами станции, что существенно сокращает объемы строительства. В сравнении с крупными АЭС, масштаб строительства станции BWRX-300 на 50% меньше, следовательно, потребуется на 50% меньше дорогостоящего спецбетона.
Персонал станции составит от 70 до 150 человек
Маломощный реактор BWRX-300 будут обслуживать от 70 до 150 человек, самых разнообразных профессий. От службы безопасности до химиков и механиков. Около 5% персонала должны иметь глубокие познания в ядерной энергетике. Подготовка соответствующих кадров уже началась. Подробнее о том, имеются ли в Эстонии специалисты для работы на АЭС, читайте здесь.
Стоимость электроэнергии с АЭС будет в разы ниже нынешних рыночных цен
Стоимость электроэнергии, произведенной на станции, составит от 55 евро/МВт·ч для коммерческих клиентов. Предложение для частных клиентов будет представлено в течение следующего года, ожидается, что оно будет ниже 90 евро/МВт·ч.
Срок службы станции – 60 лет
Проектируемый срок службы станции составляет 60 лет, хотя, как показывает международная практика, период эксплуатации многих станций был продлен до 80 лет. После окончания своего срока службы станция демонтируется. В период работы АЭС производятся отчисления в специальный фонд, из которого затем финансируются работы по демонтажу АЭС, а также по утилизации ядерных отходов.
Первая станция с реактором BWRX-300 будет готова в Канаде в 2028 году
Возведение первого реактора такого типа начнется в 2024–2025 годах в Канаде для энергетической̆ компании Ontario Power Generation.
Коммерческое использование реактора начнется в 2027–2028 годах. По результатам строительства можно будет заключить, соответствуют ли действительности указанные производителем реактора характеристики, и принять окончательное решение о том, подходит ли он для Эстонии.
Резюме:
Наиболее вероятной в случае постройки АЭС технологией является малый модульный реактор BWRX-300 от американо-японского концерна GE-Hitachi.
В Эстонии планируется возвести минимум 2, максимум 4 блока.
Реактор разместят под землей, он будет окружен метровыми бетонными стенами.
BWRX-300 – это 10-е поколение кипящих водяных реакторов от компании GE-Hitachi.
Вероятность серьезной аварии составляет 0,0000001% за один реакторный год.
В случае самой серьезной аварии последствия будут ограничены территорией станции, т.е. в пределах сотни метров.
В реакторе будут применены комплектующие, хорошо зарекомендовавшие себя в крупных реакторах.
Персонал станции составит от 70 до 150 человек.
Стоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС, будет в разы ниже нынешних рыночных цен.
Срок службы станции – 60 лет.
Первая станция с реактором будет готова в 2028 году в Канаде.