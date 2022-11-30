ВИДЕО | Послушайте, как будут звучать в Эстонии сирены тревоги

Тестирование состоялось в Мяннику. По словам гендиректора Спасательного департамента Кунно Таммеару, сирена оповещения о тревоге будет использоваться только в случае, когда есть прямая угроза жизни и здоровью людей. Например, при крупном пожаре, когда распространяются ядовитые газы или при других катастрофах, когда требуется быстро реагировать. Также и в случае военного нападения, когда, например, есть угроза с воздуха“, - сказал Таммеару.

Как нужно реагировать на сирену? Как сказал Таммеару, в случае сирены рекомендуется идти во внутреннее помещение и укрыться. Как сказал руководитель спасателей, после сигнала сирены человеку придет SMS-сообщение, нужно следить за СМИ, чтобы получить более точные детали.

Таммеару добавил, что в сотрудничестве с МВД сейчас разрабатывается план, как лучше извещать людей о том, что надо делать в случае срабатывание сирены.

Как уже сообщалось, Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел подписал контракт со словацкой компанией Telegrafia на закупку системы сирен для экстренного оповещения. В первую очередь сирены будут установлены в 22 населенных пунктах: Таллинн и его ближайшие густонаселённые окрестности, Тарту, Нарва, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду (в том числе и Мууга), Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пылва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу, Пайде.

Сирены будут размещать на высоких конструкциях, таких как вышки связи, дымоходы и т. д.

Для оперативного оповещения об угрозе государство будет использовать различные каналы и инструменты, позволяющие своевременно предупредить об угрозе как можно больше людей. Сеть сирен – это одна из частей всей системы оповещения. Кроме того, для оповещения об угрозах также будут использоваться средства массовой информации, веб-сайты и социальные сети ведомств, SMS, громкоговорители и оповещение лично на дому.