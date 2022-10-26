Первые сирены для экстренного оповещения в Эстонии установят уже в конце года

„Мы дошли до такой стадии подготовки к созданию сети сирен оповещения, что можем приступить к закупке реальных устройств, первое из которых установим в конце этого года. SMIT проделал большую работу, чтобы найти самое лучшее решение для Эстонии. Система сирен должна быть надёжной, защищённой и современной“, - объяснил заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, заключение договора о покупке сирен является для Эстонии большим шагом вперёд в развитии защиты населения. „Военные действия России против жителей и гражданских объектов Украины показали, насколько важно обеспечить кризисную готовность населения, функционирование систем оповещения и безопасных мест для убежища в кризисной ситуации. Приобретение и установка сирен, конечно, важны, но это только первый шаг в устранении пробела в возможностях гражданской защиты, который образовался за последние 30 лет“, - сказал Ляэнеметс.

Система сирен оповещения будет установлена в 22 населённых пунктах: Таллинн и его ближайшие густонаселённые окрестности, Тарту, Нарва, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду (в том числе и Мууга), Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пылва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу, Пайде.

„Изначально мы думали, что на первом этапе проекта мы сможем установить сирены в 16 населенных пунктах, но в результате анализа выяснилось, что на самом деле нам нужно меньше сирен для покрытия этих городов, чем мы изначально думали. Так как устройств в этих городах понадобится меньше, чем изначально планировалось, мы смогли добавить в список ещё 6 населённых пунктов. На самом деле, это тоже не окончательный список, мы обязательно расширим систему оповещения на все крупные населенные пункты в будущем“, - сказал Сууркиви.