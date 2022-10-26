Первые сирены для экстренного оповещения в Эстонии установят уже в конце года(11)
Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел подписал контракт со словацкой компанией Telegrafia на закупку системы сирен для экстренного оповещения. В первую очередь сирены будут установлены в 22 населенных пунктах.
„Мы дошли до такой стадии подготовки к созданию сети сирен оповещения, что можем приступить к закупке реальных устройств, первое из которых установим в конце этого года. SMIT проделал большую работу, чтобы найти самое лучшее решение для Эстонии. Система сирен должна быть надёжной, защищённой и современной“, - объяснил заместитель генерального директора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, заключение договора о покупке сирен является для Эстонии большим шагом вперёд в развитии защиты населения. „Военные действия России против жителей и гражданских объектов Украины показали, насколько важно обеспечить кризисную готовность населения, функционирование систем оповещения и безопасных мест для убежища в кризисной ситуации. Приобретение и установка сирен, конечно, важны, но это только первый шаг в устранении пробела в возможностях гражданской защиты, который образовался за последние 30 лет“, - сказал Ляэнеметс.
Система сирен оповещения будет установлена в 22 населённых пунктах: Таллинн и его ближайшие густонаселённые окрестности, Тарту, Нарва, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду (в том числе и Мууга), Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пылва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу, Пайде.
„Изначально мы думали, что на первом этапе проекта мы сможем установить сирены в 16 населенных пунктах, но в результате анализа выяснилось, что на самом деле нам нужно меньше сирен для покрытия этих городов, чем мы изначально думали. Так как устройств в этих городах понадобится меньше, чем изначально планировалось, мы смогли добавить в список ещё 6 населённых пунктов. На самом деле, это тоже не окончательный список, мы обязательно расширим систему оповещения на все крупные населенные пункты в будущем“, - сказал Сууркиви.
Сирены желательно размещать на высоких конструкциях, таких как вышки связи, дымоходы и т. д. Параллельно с закупкой оборудования сейчас ведутся переговоры с собственниками мест, на зданиях или сооружениях которых хотят установить сирены.
Для оперативного оповещения об угрозе государство будет использовать различные каналы и инструменты, позволяющие своевременно предупредить об угрозе как можно больше людей. Сеть сирен – это одна из частей всей системы оповещения. Кроме того, для оповещения об угрозах также будут использоваться средства массовой информации, веб-сайты и социальные сети ведомств, SMS, громкоговорители и оповещение лично на дому.
В настоящее время в Эстонии нет единой сети аварийных сирен, но Спасательный департамент начал ее развивать. Цель состоит в том, чтобы разработать систему, которая позволила бы охватить максимально возможное количество жителей и которую можно было бы активировать централизованно. С точки зрения защиты населения это крупнейшая инвестиция за последние 30 лет. Государство выделило 4,5 миллиона евро на создание сети аварийных сирен.
Создаваемая система сирен будет передавать звуковой сигнал для информирования об опасной ситуации. Ситуации, при которых оповещение передается сиренами, это военная угроза, крупные аварии, чрезвычайные ситуации (например, радиационная авария, авария с опасными химическими веществами). Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) отвечает за создание технологической части сети сирен оповещения.
Первые устройства планируется установить в конце 2022 года, а к июлю 2023 года будут установлены сирены в 22 населенных пунктах.