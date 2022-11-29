Каллас: предприниматели накручивают цену на причал СПГ-терминала в Палдиски

„Мы хотим приобрести этот причал с теми затратами, с которыми он был построен. Но компания хочет показать, как их бизнес разорился и не может привезти терминал, поэтому расходы выше, а государство должно платить больше“, - сказала Каллас во вторник в передаче „Премьер-министр в студии“ а эфире радиостанции Vikerraadio.

„Утверждение о том, что неспособность установить соединительное устройство или соединительную ветвь является ошибкой Elering, не соответствует действительности“, - сказала Каллас и добавила, что компания Elering построила газовую инфраструктуру в соответствии с запросом финской компании на подключение и предоставленными ею параметрами.

Однако на терминале, направляющемся в финский порт Инкоо, соединительная ветка прикреплена, а у регазификационной установки, запланированной компаниями Alexela и Infortar, ее нет.

Каллас не смогла ответить на вопрос, должно ли государство приказать компании Elering закупить соединительную ветку стоимостью в пару миллионов евро, или нет. Она сказала, что над этим вопросом работают специалисты Министерства экономики и коммуникаций.

Напомним, что вчера исполнительный директор Infortar Матти Талгре заявил, что СПГ-терминал в порту Палдиски не сможет принять ни одной молекулы газа, так как компания Elering оставила за бортом проекта одно важное техническое устройство. А это значит, что, вопреки решению правительства, к 30 ноября этого года Elering не создаст в Палдиски мощности по приему СПГ. Газораспределительная компания Elering своей вины не видит. Elering утверждает, что они построили газовую инфраструктуру согласно техническим условиям финского терминала и представленным им параментрам.