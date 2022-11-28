Очередная проблема: принимать газ на СПГ-терминале в Палдиски невозможно. Elering: обвинения не соответствуют истине

Два крупных энергетических и инвестиционных концерна Эстонии, Alexela и Infortar, объединили опыт и по собственной инициативе приступили к подготовке строительных работ и финансированию сразу после начала войны в Украине. Весной Alexela и Infortar были готовы к осени этого года комплексно решить проблему безопасности поставок газа в Эстонию – построить причал, арендовать плавучий терминал и управлять терминалом. При условии, что Elering к определенной дате обеспечит в Палдиски подключение к трубе и рынку. Поскольку такое обещание до сих не выполнено, с июня этого года роль Alexela и Infortar оказалась ограничена лишь строительством причала.

LNG-терминал Палдиски состоит из трех частей: порта, соединения трубопровода Elering с Balticconnector и судна. Alexela и Infortar отвечают за завершение строительства причала и портовых сооружений, и досрочно сдали Elering свою часть работ еще месяц назад.

„Мы по-прежнему не знаем, когда Elering завершит терминал LNG в Палдиски в рамках разрешения на строительство и когда именно появится возможность подключить плавучий терминал. Для того, чтобы привести сюда судно, нам нужно знать конкретную дату, и мы просим об этом Elering еще с весны“, - пояснил Талгре.

„Порт занесен в регистр, и судно можно пришвартовать у причала, но ни одной молекулы газа оттуда в трубы пускать нельзя, поскольку компания Elering либо не заказала одно из указанных в проекте устройств – погрузочный рукав на причале – либо этот заказ не пришел на место вовремя. Образно говоря – заправка готова, но колонки нет, а без этого ни один танкер сюда не прибудет“, - добавил Талгре.

„Поскольку финский терминал в Инкоо еще не готов и у Эстонии нет обещанного преимущественного доступа, мы продолжили искать возможности самостоятельно арендовать плавучий терминал и уже в декабре начать закачку газа в трубы. Поэтому 11 ноября мы подали ходатайство о подключение, но на прошлой неделе получили ответ, что газ в Палдиски в ближайшее время привозить нельзя“, - сказал исполнительный директор Infortar Мартти Талгре.

Компания Alexela начала разработку проекта терминала LNG в Палдиски в 2009 году. Были выполнены стратегическая оценка воздействия на окружающую среду и изменение общей планировки, а также проведены оценка воздействия на окружающую среду терминала LNG и процедура детального планирования. В 2014 году предварительные работы по строительству терминала LNG в Палдиски были завершены, но Эстония уступила строительство такого регионального терминала Финляндии, где оно на тот момент так и не было начато. После начала в этом году полномасштабной войны в Украине Alexela заявила, что готова запустить терминал в кратчайшие сроки, и для этого привлекла к проекту Infortar, одну из крупнейших инвестиционных компаний Эстонии, обладающую компетенцией в области энергетики и морского дела.

По закону за безопасность газоснабжения Эстонии отвечают системный администратор Elering и Министерство экономики и коммуникаций. 7 апреля этого года правительство приняло решение об отказе от использования газа российского происхождения до конца года. Это решение было основано на перспективе создания к осени мощностей по приему LNG в Палдиски и приобретения запасов газа в объеме 1 ТВт-ч. Коалиционное соглашение нынешнего правительства также предусматривает строительство приемных мощностей LNG к осени этого года.

Elering: мы сделаем то, что обещали

Руководитель по коммуникациям компании Elering Айн Кёстер в своем комментарии для издания Ärileht подчеркнул, что это всего лишь утверждение компании Alexela, что возможность по приему не будет обеспечена к концу ноября, они сделают то, что обещали.

„Не соответствует истине, что Elering не сможет своевременно завершить строительство трубопроводного соединения. Наши работы идут по графику и будут закончены вовремя. Мы сделаем все точно так, как с весны обещали“, - заверил Кёстер.

Представитель Elering добавил, что они построили газовую инфраструктуру согласно техническим условиям финского терминала и представленным им параментрам. „Если кто-то другой захочет присоединиться к нашей инфраструктуре, то мы сможем тут же предложить присоединиться на тех же условиях“, - отметил Кёстер.

„Задачей Elering с самого начала было построить трубопроводное соединение от газокомпрессорной станции до Marine Loading Arm (морской загрузочный рукав - MLA), то есть до упомянутого соединительного устройства. Мы это несколько раз объясняли. Упомянутый MLA является частью плавучего терминала, то есть находится в комплекте с судном, посколько они не являются универсальными, и могут быть на разных плавучих терминалах различными.

