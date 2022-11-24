Elisa поднимала цены весь год напролет. Конца и края не видно

Elisa же поднимала свои цены весь год напролет на все свои товары и услуги, пишет ERR. Больше всего выросли в цены электронных товаров, предназначенных для потребителей - на целых 20%. К сожалению, это еще не конец повышения цен в Elisa.

„В добавок к тому, что у нас война в Украине и энергетический кризис, просто непредсказуемые цены на электричество, мы постоянно сталкиваемся с крайне консервативной ковидной политикой Китая, а значит до сих пор местами закрывают заводы, до сих пор местами суда стоят в портах и ждут товар, что разрушает цепочки поставок и создает искусственный дефицит электронных товаров. Это все поднимает цены“, - пояснила член правления Elisa Майлийс Плооманн.

Рост цен Elisa подогревает и падение числа клиентов телевизионной услуги. После запрета на трансляцию российских каналов с эстонского рынка ушли от 30 до 40 тысяч семей, которые больше не покупают пакет телеканалов.

В Tele2 основной рост цен пришелся на осень. С 1 декабря изменится и пакет услуг для бизнес-клиентов, который наряду с изменениями в содержании подорожает почти на 15%.