Новости Эстонии
22.11.2022, 15:42

Болезненный удар по кошелькам клиентов: Telia значительно повышает стоимость услуг

 (5)
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Priit Simson

В связи со сложной экономической ситуацией телекоммуникационная компания Telia резко повышает цены на услуги, пишет Delfi Ärileht.

„К сожалению, вся местная экономика столкнулась с очень быстрым ростом цен и ростом издержек, что не может не сказаться и на телекоммуникационном секторе, – прокомментировал повышение цен представитель Telia по обслуживанию клиентов Расмус Нурк. „Поэтому, как и нашим конкурентам, которые еще летом объявили об изменении цен на пакеты мобильной связи, нам также приходится частично корректировать цены на наши услуги “, — добавил Нурк.

В связи со сложившейся ситуацией 1 января 2023 года произойдет изменение цен, которое коснется в основном Diil и, в меньшей степени, клиентов мобильной связи Telia. Среднее изменение цены для клиентов, затронутых повышением цены, составит 22%.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии