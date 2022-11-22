Болезненный удар по кошелькам клиентов: Telia значительно повышает стоимость услуг

„К сожалению, вся местная экономика столкнулась с очень быстрым ростом цен и ростом издержек, что не может не сказаться и на телекоммуникационном секторе, – прокомментировал повышение цен представитель Telia по обслуживанию клиентов Расмус Нурк. „Поэтому, как и нашим конкурентам, которые еще летом объявили об изменении цен на пакеты мобильной связи, нам также приходится частично корректировать цены на наши услуги “, — добавил Нурк.