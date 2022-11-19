Где брать деньги? Реформисты не могут сказать, за счет чего намерены покрыть свое предвыборное обещание на 340 млн евро

Реформисты не удивили: они идут на выборы с обещанием снизить налоги. Другими словами, поднять не облагаемый налогом минимум, в результате чего у людей будет на руках оставаться больше денег. Также „белки“ хотят отменить введенную центристами ступенчатую систему. Партия реформ знает, что это обещание будет ежегодно обходиться государству в 340 млн евро. Однако чего реформисты не знают, так это откуда взять деньги, чтобы закрыть получающуюся дыру в бюджете.