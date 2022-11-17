Налог на владение квартирой или авто, одинаковые правила для богатых и бедных. Партии рассказали, что хотят изменить в налоговой системе Эстонии

По словам руководителя финансовой программы Партии реформ Андреса Суття, во время парламентских выборов партия попросит у людей мандат на изменение налоговой системы, чтобы установить для всех единый не облагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц, по достижению которого для всех будет действовать одинаковая налоговая ставка в размере 20%. Лидер партии Кая Каллас отметила, что в результате направленного на средний класс изменения на руках большинства жителей Эстонии будет оставаться больше денег: речь идет о более чем 140 евро в месяц и около 1600 евро ежегодно на человека со средней зарплатой.