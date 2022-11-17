Экономика
17.11.2022, 13:15

Налог на владение квартирой или авто, одинаковые правила для богатых и бедных. Партии рассказали, что хотят изменить в налоговой системе Эстонии

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Партия реформ идет на мартовские выборы с обещанием отменить ступени при расчете подоходного налога и повысить необлагаемый минимум.

По словам руководителя финансовой программы Партии реформ Андреса Суття, во время парламентских выборов партия попросит у людей мандат на изменение налоговой системы, чтобы установить для всех единый не облагаемый налогом минимум в размере 700 евро в месяц, по достижению которого для всех будет действовать одинаковая налоговая ставка в размере 20%. Лидер партии Кая Каллас отметила, что в результате направленного на средний класс изменения на руках большинства жителей Эстонии будет оставаться больше денег: речь идет о более чем 140 евро в месяц и около 1600 евро ежегодно на человека со средней зарплатой.

„Идеи Партии реформ приветствуются, но при нынешнем повышении цен эти предложения не помогут людям с низкой и средней зарплатой, а пойдут на пользу только лишь богатым“, — критикует председатель входящей в коалицию с реформистами Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

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