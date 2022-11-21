ВИДЕО | Яна Тоом: Донбасс действительно бомбили 8 лет. Правда, сейчас убито уже намного больше детей

Евгений Кравец: Какие шаги предпринимаются, чтобы примирить русскую и украинскую общину в Европе и Эстонии? Что делаете лично вы для этого?

Яна Тоом: У меня встречный вопрос: вы действительно видите, что надо что-то предпринимать? Я много общалась с беженцами, все мои дети занимались волонтерством и в Брюсселе, и в Таллинне. Я знаю, что украинцы сюда приехали, потому что здесь все можно по-русски. Я всегда говорю русским, нарвитянам - не надо бояться. Они ведь к нам приехали. Не к Урмасу Рейнсалу, а к нам, русским, потому что с нами можно разговаривать. Я не права?

Евгений Кравец: Многие приехали из-за работы. Потому что многие могут работать только на русском или на английском.

Яна Тоом: Поэтому мне не понятно, кого нужно примирять. Конечно, есть титаны мысли, которые пристают к девушкам на пляже и хамят. Но, я думаю, этот человек где-то еще мог кому-то нахамить - эстонцам, чернокожим. Я вражды не вижу. Я больше вижу вражду между восточной и западной Украиной. Но это ваши дела, мы в них вмешиваться не будем. Я привезла в Брюссель группу, познакомила восточного украинца с западным, думала, будем общаться, а они поздоровались и отвернулись друг от друга.

Евгений Кравец: После начала войны все сплотились. Это частный случай.

Яна Тоом: То же самое можно сказать про конфликты между русскими и украинцами здесь. Я конфликтов не вижу. Вы видите?

Евгений Кравец: Местные русские нередко смотрят российские новости. Естественно, мировоззрение некоторых и понимание происходящего искажено от того, что действительно происходит. Некоторые говорят: „восемь лет бомбили Донбасс“ и так далее. Непонятно, к чему это приведет...