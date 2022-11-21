ВИДЕО | Яна Тоом: Донбасс действительно бомбили 8 лет. Правда, сейчас убито уже намного больше детей
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) в передаче „Украинцы vs Политики“ прокомментировала необходимость сплачивать украинскую и русскоязычную общину в Эстонии. Смотрите видео!
Евгений Кравец: Какие шаги предпринимаются, чтобы примирить русскую и украинскую общину в Европе и Эстонии? Что делаете лично вы для этого?
Яна Тоом: У меня встречный вопрос: вы действительно видите, что надо что-то предпринимать? Я много общалась с беженцами, все мои дети занимались волонтерством и в Брюсселе, и в Таллинне. Я знаю, что украинцы сюда приехали, потому что здесь все можно по-русски. Я всегда говорю русским, нарвитянам - не надо бояться. Они ведь к нам приехали. Не к Урмасу Рейнсалу, а к нам, русским, потому что с нами можно разговаривать. Я не права?
Евгений Кравец: Многие приехали из-за работы. Потому что многие могут работать только на русском или на английском.
Яна Тоом: Поэтому мне не понятно, кого нужно примирять. Конечно, есть титаны мысли, которые пристают к девушкам на пляже и хамят. Но, я думаю, этот человек где-то еще мог кому-то нахамить - эстонцам, чернокожим. Я вражды не вижу. Я больше вижу вражду между восточной и западной Украиной. Но это ваши дела, мы в них вмешиваться не будем. Я привезла в Брюссель группу, познакомила восточного украинца с западным, думала, будем общаться, а они поздоровались и отвернулись друг от друга.
Евгений Кравец: После начала войны все сплотились. Это частный случай.
Яна Тоом: То же самое можно сказать про конфликты между русскими и украинцами здесь. Я конфликтов не вижу. Вы видите?
Евгений Кравец: Местные русские нередко смотрят российские новости. Естественно, мировоззрение некоторых и понимание происходящего искажено от того, что действительно происходит. Некоторые говорят: „восемь лет бомбили Донбасс“ и так далее. Непонятно, к чему это приведет...
Яна Тоом: Никакого протестного потенциала у местной русской общины нет. Одно дело Донбасс. Кстати, его действительно восемь лет бомбили, это правда. Правда, сейчас убито уже намного больше детей, чем похоронено на „Аллее Ангелов“. Тут сравнивать не надо, этот аргумент можно забыть навсегда. Дело в том, что люди ведь помогают. Я не могу представить, что вам кто-то скажет „понаехавший хохол“, простите меня за это слово. Этого же не происходит. Если какая-то бабушка смотрит Соловьева по интернету - пускай смотрит. Что вам от этой бабушки? Она никак не формирует политику государства, она не посягает на ваш статус. В любом обществе есть люди, которые думают по-разному, это нормально. Вы можете с ними не соглашаться, но это нормально. Я честно не вижу конфликтов.