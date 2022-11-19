Яна Тоом - украинцу Евгению Кравцу о командировке во Львов: мне с „пророссийской позицией“ надо прятаться от российских ракет?

Кравец: Среди беженцев из Украины есть люди, которые пострадали от боевых действий. Люди потеряли жилье, выехали из оккупированных территорий. Есть так называемые „голд-диггеры“, которые выехали в числе первых из Западной Украины. Они начали сдавать свое жилье для других украинцев и прекрасно себя чувствовать в Европе. У многих бизнес, автомобили, имущество. Как отличить тех, кому действительно нужна помощь? Как регулировать этот вопрос?

Тоом: Действительно, существует конфликт между западными и восточными украинцами. Мне беженцы рассказывали, что многие отправили детей и жен в Европу, а мужчины остались и сдают жилье за хорошие деньги. Как я понимаю, в Украине этот конфликт всегда чуть-чуть присутствовал. Но идет война. Мы не знаем, где завтра ударит российская ракета. Я была в июле во Львове. Это был интересный опыт. Я со своей „пророссийской позицией", как говорят мои оппоненты в Эстонии, иду по городу и слышу воздушную тревогу. Это интересное дело: летят русские ракеты, надо мне в подвал или нет? В тот день на окраине города ударило по общежитию, где были военные. Я понимаю, что Мариуполь и Львов - это несравнимые города. Тем не менее, идет война, и говорить, что где-то безопаснее, мы не можем. Тем более не можем занимать позицию злого полицейского, делить украинцев на хороших и плохих.

Кравец: Сейчас в Европе много беженцев из Украины, у нас большая страна. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил ввести контроль на границах, чтобы вести учет беженцев. Поддерживаете эту идею?