Управа Нарвы: когда мы выбрали Ирину Янович директором гимназии, то... ошиблись

RusDelfi задал вопрос управе Нарвы, чтобы понять, каким образом Янович вообще приняли на работу, причем не в качестве исполняющей обязанности (такая практика тоже имеется), а именно директором. Почему конкурсная комиссия, которая должна была быть в курсе всех требований, предъявляемых законом, все же приняла решение в пользу кандидатуры Ирины Янович?

„В 2018 году конкурсная комиссия признала кандидата соответствующим требованиям. Очевидно, решение было ошибочным. На несоответствие требованиям указал прошедший в марте-апреле 2022 года государственный надзор, в ходе которого было сделано предписание обеспечить соответствие директора квалификационным требованиям“, - ответила исполняющая обязанности руководителя отдела культуры управы Нарвы Лариса Дегель.

Напомним, что уволенная в октябре директор Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович не согласна с решением города и готовит иски в суд, а также письма в Министерство образования и науки и канцлеру права.

Город уволил Янович, проработавшую в этой школе в общей сложности 25 лет (из них с 2018 - в должности директора), со дня, обосновав это предписанием Министерства образования и науки, которое нашло, что Ирина Янович не отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя школы, поскольку не имеет магистерской степени. К слову, к уровню эстонского языка никаких претензий не предъявлялось.

Сама Янович, являющаяся депутатом от оппозиционной партии Narva Heaks уверена, что ее увольнение - политический шаг, за которым стоит решение мэра Нарвы Катри Райк.

Мэр Нарвы в разговоре с Delfi заявила, что уволенная с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович пыталась сохранить свое рабочее место путем политической торговли.

