Мэр Нарвы Катри Райк: уволенный директор школы пыталась удержаться на своем месте путем политической торговли

Ирина Янович дала сегодня в беседе с RusDelfi понять, что ее увольнение может иметь политическую подоплеку.

„Напряжение в моей работе началось после того, как меня сняли с должности председателя городского собрания. Вот с этих пор в школе начались постоянные проверки, когда к власти пришла Катри Райк“, - сказала Янович.

Градоначальник с этим не согласилась и в свою очередь обвинила бывшего директора в политической игре.

„Янович забывает одну вещь: вечером, до извещения о прекращении договора, она обратилась к людям из коалиции с пожеланием вступить в коалицию, - утверждает Райк, по словам которой, Янович пыталась смягчить свое положение через политические компромиссы.

„Ясно, что так нельзя, что ты покупаешь себе рабочее место тем, что идешь в коалицию. К сожалению, этот почерк в Нарве десятилетиями. Но это время теперь закончилось“, - сказала Райк в разговоре с Delfi.

Мэр отметила, что в ходе личной беседы с Янович никаких предложений не делалось.

„Я не смешиваю политику и рабочее место, - заявила Райк. - Я сказала, почему срок не продляют, почему сложилась такая ситуация“.

Отсутствие магистерской степени