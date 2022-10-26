Мэр Нарвы Катри Райк: уволенный директор школы пыталась удержаться на своем месте путем политической торговли(39)
Мэр Нарвы Катри Райк в разговоре с Delfi заявила, что уволенная во вторник с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии Ирина Янович (она же - член оппозиционной фракции Нарвского горсобрания Narva Heaks) пыталась сохранить свое рабочее место путем политической торговли.
Ирина Янович дала сегодня в беседе с RusDelfi понять, что ее увольнение может иметь политическую подоплеку.
„Напряжение в моей работе началось после того, как меня сняли с должности председателя городского собрания. Вот с этих пор в школе начались постоянные проверки, когда к власти пришла Катри Райк“, - сказала Янович.
Градоначальник с этим не согласилась и в свою очередь обвинила бывшего директора в политической игре.
„Янович забывает одну вещь: вечером, до извещения о прекращении договора, она обратилась к людям из коалиции с пожеланием вступить в коалицию, - утверждает Райк, по словам которой, Янович пыталась смягчить свое положение через политические компромиссы.
„Ясно, что так нельзя, что ты покупаешь себе рабочее место тем, что идешь в коалицию. К сожалению, этот почерк в Нарве десятилетиями. Но это время теперь закончилось“, - сказала Райк в разговоре с Delfi.
Мэр отметила, что в ходе личной беседы с Янович никаких предложений не делалось.
„Я не смешиваю политику и рабочее место, - заявила Райк. - Я сказала, почему срок не продляют, почему сложилась такая ситуация“.
Отсутствие магистерской степени
„Организаторы проверки от Министерства образования, прошедшей этой весной в Кренгольмской гимназии, пришли к выводу, что директор школы Ирина Янович не соответствует квалификационным требованиям. Согласно предписанию, город должен был обеспечить соответствие квалификации директора Кренгольмской гимназии квалификационным требованиям к 1 сентября 2022 года. Для того, чтобы действующий директор школы мог выполнить предписание, город запросил от Министерства образования и науки продление срока на 2 года, но, несмотря на эту просьбу, позиция Минобрнауки осталась неизменной, и в ответе, полученном в третью неделю октября, было объявлено, что срок выполнения предписания не продлен. В связи с действующим предписанием трудовые отношения с Ириной Янович были прекращены, и в ближайшие дни будет объявлен конкурс на должность директора Кренгольмской гимназии“, - прокомментировала вчера увольнение директора гимназии представитель сферы образования Нарвы Лариса Дегель.
В интервью ERR Янович отметила, что увольнение ее с должности - это политическое решение. „Я вижу здесь политическую подоплеку. Мы были на проверке вместе с директором 6-й школы Елизаветой Чертовой, но ей повезло больше. Она находится в коалиции с действующим мэром, и несмотря на то, что она не владеет языком, у нее прекрасные результаты и нет предписания. Не думаю, что во время проверки она смогла общаться с чиновником на эстонском языке“, - подчеркнула экс-директор Кренгольмской гимназии.
По словам Катри Райк, упреки в адрес Чертовой не соответствуют действительности. Да, у нее есть сложности с беседой на эстонском, но в данном случае речь идет об установленных законом и действующих квалификационных требованиях.
„Владение эстонским языком на высшем уровне министр образования Тынис Лукас запишет в новые квалификационные требования, и ему решать - начнут они действовать в 2023 или в 2024 году. Когда это будет в квалификационных требованиях, то в самом деле, директор школы должен владеть“, - сказала Райк. Как отметила мэр, в отношении коалиционного депутата Чертовой не делается никаких предпочтений.
По мнению Райк, хорошо бы внести изменения в правила, которые касаются состава представительных собраний местных самоуправлений: чтобы в будущем руководители подчиняющихся местному самоуправлению учерждений не могли входить в представительный орган (горсобрание). „Это исключило бы вхождение в горсобрание директоров детских садов, школ, больниц и социальных домов. На мой взгляд это было бы правильно“, - сказала мэр Нарвы порталу Delfi.