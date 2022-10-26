26.10.2022, 15:09
Ирина Янович: меня уволили как преступницу, не уверена, что после этого я вообще захочу работать в сфере образования(14)
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Выбранную в результате открытого конкурса и работавшую с 2018 года директором Нарвской Кренгольмской гимназии Ирину Янович во вторник уволили с того же дня с формулировкой „не соответствует должности“. Сама Янович, депутат оппозиционной фракции Narva Heaks, уверена, что это политическое решение, за которым стоит лично мэр Катри Райк.
Формально результатом увольнения стало нежелание Министерства образования и науки продлевать срок предписания, которое они сделали Янович в части того, что у нее отсутствует требуемая для квалификации руководителя гимназии магистерская степень. Сама Ирина Янович утверждает, что до того, как ей сделали предписание, она понятия не имела, что ее образование может быть недостаточным для этой должности.