Ирина Янович: меня уволили как преступницу, не уверена, что после этого я вообще захочу работать в сфере образования

Формально результатом увольнения стало нежелание Министерства образования и науки продлевать срок предписания, которое они сделали Янович в части того, что у нее отсутствует требуемая для квалификации руководителя гимназии магистерская степень. Сама Ирина Янович утверждает, что до того, как ей сделали предписание, она понятия не имела, что ее образование может быть недостаточным для этой должности.

„Меня выбирали путем открытого конкурса, и по сути, мое образование по ряду совокупных признаков де-факто можно было приравнять к степени магистра. До этого момента я даже не предполагала, что оно может быть поставлено под сомнение. За четыре года никто ни разу ни со стороны управы, ни со стороны Отдела культуры не делал мне уведомления о том, что в моей работе есть какие-то недочеты и мое образование чему-то не соответствует“, - рассказала Янович RusDelfi.