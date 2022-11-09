Сеэдер: в Рийгикогу есть желание лишить граждан России избирательного права

Парламентская фракция Партии реформ сегодня одобрила законопроект , который временно лишит граждан России права участвовать в местных выборах. Поскольку у входящей в коалицию партии Isamaa преследующий те же цели законопроект уже в производстве, это заставило председателя Isamaa Хелир-Валдора Сеэдера задаться вопросом, каковы на самом деле намерения Партии реформ.

„Если Партия реформ хочет инициировать новый проект, и есть надежда, что он дойдет до финиша (т.е. будет принят в качестве закона - прим.ред), мы готовы обсудить и его, - сказал Сеэдер „Экспрессу“. Он, как и члены Партии реформ, знает, что вопрос в третьем партнере по коалиции - социал-демократах. - Законопроект может иметь иную цель, чем достижение конечного результата, например, захват инициативы. Партия реформ хорошо осведомлена об отношении внутри коалиции, социал-демократы не согласны“.



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