09.11.2022, 11:20
Сеэдер: в Рийгикогу есть желание лишить граждан России избирательного права(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер считает, что противодействие Партии реформ аналогичной инициативе Isamaa по лишению права голосовать российских граждан, не меняет ситуацию, если третий партнер по коалиции, Социал-демократическая партия, вообще не поддерживает такую инициативу.
Парламентская фракция Партии реформ сегодня одобрила законопроект, который временно лишит граждан России права участвовать в местных выборах. Поскольку у входящей в коалицию партии Isamaa преследующий те же цели законопроект уже в производстве, это заставило председателя Isamaa Хелир-Валдора Сеэдера задаться вопросом, каковы на самом деле намерения Партии реформ.