Новости Эстонии
08.11.2022, 13:20

Лишение граждан РФ права голоса: реформисты разрабатывают собственный законопроект

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ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Кая Каллас заявила, что это правительство не будет заниматься вопросом лишения граждан РФ права голоса на местных выборах. И оно, действительно, не будет. Зато будет Партия реформ - она уже готовит соответствующий законопроект, который будет конкурировать с таким же законопроектом от Isamaa, пишет Eesti Eskrpess.

У Партии реформ просто нет другого выхода. Решительные действия партии Isamaa поставили партию премьер-министра в затруднительное положение. Реформисты хотят поддержать лишение граждан России права участвовать в выборах в местные органы власти, но не желают поддерживать решение, предложенное Isamaa. При этом и оставаться в стороне Партия реформ тоже не хочет, тем более, что соответствующий проект Isamaa уже находится в Рийгикогу и вызвал много споров в обществе.

В сентябре на законопроект отечественников реформист Эрик-Нийлес Кросс отреагировал статьей-мнением под названием „Конституция позволяет ограничить избирательное право граждан России — у заключенных тоже нет права голоса“, в которой очень хорошо прослеживалась дилемма „белок“. Партия реформ поддержала бы лишение граждан РФ права голоса, но так, чтобы это не коснулось проживающих здесь других иностранцев, например британцев, американцев и украинцев.

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