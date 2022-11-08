Лишение граждан РФ права голоса: реформисты разрабатывают собственный законопроект

У Партии реформ просто нет другого выхода. Решительные действия партии Isamaa поставили партию премьер-министра в затруднительное положение. Реформисты хотят поддержать лишение граждан России права участвовать в выборах в местные органы власти, но не желают поддерживать решение, предложенное Isamaa. При этом и оставаться в стороне Партия реформ тоже не хочет, тем более, что соответствующий проект Isamaa уже находится в Рийгикогу и вызвал много споров в обществе.