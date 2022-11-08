Стало известно, кто сменит оказавшегося в центре скандала Михкельсона на посту главы комиссии по иностранным делам

„Во внешней и оборонной политике сейчас очень сложные времена, а защита интересов Эстонии требует общего вклада от всех членов комиссии по иностранным делам. Эстония должна продолжить всесторонне поддерживать Украину и убеждать союзников, что поражение Путина и победа Украины - в интересах свободного и демократического мира“, - прокомментировал Сутть.