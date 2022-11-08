08.11.2022, 10:45
Стало известно, кто сменит оказавшегося в центре скандала Михкельсона на посту главы комиссии по иностранным делам(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Фракция Партии реформ назвала кандидата на пост главы комиссии по иностранным делам. Им стал бывший министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутть.
„Во внешней и оборонной политике сейчас очень сложные времена, а защита интересов Эстонии требует общего вклада от всех членов комиссии по иностранным делам. Эстония должна продолжить всесторонне поддерживать Украину и убеждать союзников, что поражение Путина и победа Украины - в интересах свободного и демократического мира“, - прокомментировал Сутть.
Сутть сменит на посту Марко Михкельсона, который принял решение покинуть пост после того, как вокруг него разразился скандал с детскими фотографиями.