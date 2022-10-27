27.10.2022, 23:46
Тайна Марко Михкельсона. „Этически предосудительные“ фотографии детей привели ведущего эстонского политика на разговор в полицию
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Член Партии реформ и председатель парламентской комиссии по иностранным делам посещал в 2020 году полицию, чтобы дать показания по детским фотографиям. В полиции уголовное дело не возбудили, но назвали изготовление таких фотографий „этически предосудительным“, пишет Eesti Päevaleht (EPL).
Январь 2021 года. После отставки Юри Ратаса возможность сформировать правительство получила Кая Каллас. Шли переговоры по коалиционному соглашению, дело дошло до распределения министерских портфелей. Пост министра обороны отошел к Партии реформ.