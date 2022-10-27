Тайна Марко Михкельсона. „Этически предосудительные“ фотографии детей привели ведущего эстонского политика на разговор в полицию

Январь 2021 года. После отставки Юри Ратаса возможность сформировать правительство получила Кая Каллас. Шли переговоры по коалиционному соглашению, дело дошло до распределения министерских портфелей. Пост министра обороны отошел к Партии реформ.

Политические наблюдатели предполагают, что одним из основных кандидатов на этот пост станет хорошо знакомый с тематикой безопасности реформист Марко Михкельсон. К их удивлению, этот портфель Михкельсон не получает.