Эстонского наемного убийцу выдадут Литве(1)
Ирландский суд принял решение выдать Литве эстонского наемного убийцу Имре Аракаса, передает Delfi.
Выдачи Аракаса литовские власти добиваются уже несколько лет. Они подозревают, что Аракас входил в банду из трех человек, которая совершила в ноябре 2015 года убийство Деймантаса Бугавичюса, которого считали лидером преступного мира Литвы. Бугавичюс был застрелен на глазах своей возлюбленной литовской поп-звезды Виты Якутене.
Как сказал судья Пауль Бёрнс на сегодняшнем заседании, представленное Литвой ходатайство суду ясно и соответствует законам Ирландии. Ходатайство было удовлетворено.
Аракас лично присутствовал сегодня на заседании суда и сказал своим адвокатам, что ничего не препятствует его перелету в Литву. Ранее адвокаты Аракаса были против высылки подзащитного, утверждая, что Литва изменила „нарратив“ обвинений.
Ирландский суд приговорил в декабре 2018 году 64-летнего Аракаса к шести годам тюремного заключения, признав его соучастником убийства в апреле 2017 года известного северо-ирландского преступного авторитета Джеймса Гейтли
Аракас отбывает наказание в тюрьме города Порт-Лиише.
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