В ходе расследования убийства литовского мафиози был произведен обыск в квартире дочери эстонского преступника Имре Аракаса

Бугавичюс был убит у своего дома на глазах у беременной сожительницы ещё в ноябре 2015 года, но из-за сложностей с расследованием дело было передано на рассмотрение в первую инстанцию только этим летом. Известный преступник Имре Аракас также дал показания суду по видеосвязи. Он не смог присутствовать на заседании, поскольку в настоящее время отбывает наказание за соучастие в убийстве одного из лидеров местного преступного мира в ирландской тюрьме. Аракаса допрашивали по подозрению в посредничестве убийцам Эхверту и Грабби в Литве.

Сам Аракас свою причастность к убийству в суде отрицал, несмотря на то, что литовская полиция в ходе расследования установила, что незадолго до убийства Бугавичюса Аракас посетил Каунас вместе с подозреваемыми в убийстве эстонцами. Его отпечатки пальцев и ДНК были обнаружены в квартире в Каунасе, где останавливались Эхверт и Грабби.