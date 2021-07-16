Новости Эстонии
16.07.2021, 08:10

В ходе расследования убийства литовского мафиози был произведен обыск в квартире дочери эстонского преступника Имре Аракаса

 
Eesti Ekspress
VEEL VABADUSES: Imre Arakas aastal 2017 Tallinna vanalinnas.
VEEL VABADUSES: Imre Arakas aastal 2017 Tallinna vanalinnas.
Foto: Tiit Blaat
Две недели назад в каунасском региональном суде Литвы завершился процесс, в ходе которого эстонцы Ханс-Эрик Эхверт и Арле Грабби были признаны виновными в заказном убийстве местного криминального авторитета Деймантаса Бугавичюса.

Бугавичюс был убит у своего дома на глазах у беременной сожительницы ещё в ноябре 2015 года, но из-за сложностей с расследованием дело было передано на рассмотрение в первую инстанцию только этим летом. Известный преступник Имре Аракас также дал показания суду по видеосвязи. Он не смог присутствовать на заседании, поскольку в настоящее время отбывает наказание за соучастие в убийстве одного из лидеров местного преступного мира в ирландской тюрьме. Аракаса допрашивали по подозрению в посредничестве убийцам Эхверту и Грабби в Литве.

Сам Аракас свою причастность к убийству в суде отрицал, несмотря на то, что литовская полиция в ходе расследования установила, что незадолго до убийства Бугавичюса Аракас посетил Каунас вместе с подозреваемыми в убийстве эстонцами. Его отпечатки пальцев и ДНК были обнаружены в квартире в Каунасе, где останавливались Эхверт и Грабби.

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