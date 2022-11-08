Поменять профессию и рвануть в Ида-Вирумаа: а вы бы пошли работать в школу за 3000 евро?

„Но это конкретно мой случай, и если бы я не был выгоревшим ко всем чертям учителем, то я бы, скорее всего, собрал вещи, переехал в Ида-Вирумаа (Владимир живет сейчас в Таллинн е - ред.) и преподавал на эстонском.

Второй причиной он называет не самое уважительное отношение общества к педагогам. „К сожалению, учителя зачастую воспринимаются как обслуживающий персонал, и вряд ли с повышением зарплат педагогам исчезнут те родители , которые пишут гневные письма, ученики , которые ни во что не ставят учителей и так далее. Эта проблема останется“, - размышляет Владимир, который признается, что его нынешняя зарплата - примерно такого же размера, как обещает педагогам министр, но при этом в его работе есть развитие, которого он не видел, работая в школе.

„Зарплата учителя в 3000 в Ида-Вирумаа - это, несомненно, отличное предложение. Я считаю, что это абсолютно адекватная оплата труда для каждого учителя, не только на северо-востоке. Но сам в школу я бы не пошел. На то есть свои причины, - продолжает он, - во-первых, присутствие так называемого „стеклянного потолка“, так как карьерный рост внутри этой профессии практически невозможен. Ты не может вырасти из учителя, например, в некоего старшего учителя, супер-старшего учителя, максимум, что может „светить“ - место завуча и участие в конкурсе на должность директор а, что, с одной стороны, может быть интересным, но для меня кажется не очень привлекательным карьерным ростом“, - объясняет Владимир.

„Нет, в школу я определенно не вернусь“, - не обнадеживает Владимир Ниинимяки (IT-предприниматель, развивает свой стартап, связанный с образование м, в прошлом - учитель).

О достойной зарплате педагогам Ида-Вирумаа , преподающим на эстонском языке, министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) говорил неоднократно. Согласно его словам, для того, чтобы обеспечить школы необходимыми кадрами для перехода на эстонский язык обучения и стимулировать педагогов, выбравших иной трудовой путь, возвращаться в профессию, через год к преподающим в школа х северо-востока на эстонском языке зарплатам учителей добавится коэффициент в 1,5, что позволит им получать порядка 3000 евро в месяц.

Если бы я не был выгоревшим ко всем чертям учителем, то я, скорее всего, собрал бы вещи, переехал в Ида-Вирумаа и начал преподавать. Владимир Ниинимяки

Что еще в школе не так?

„Помимо родителей есть еще и коллектив, рабочая атмосфера. Наверняка, есть хорошие школы, где этот рабочий климат благоприятный, где хороший коллектив, в котором все прислушиваются друг к другу, инклюзивность и так далее. Но частенько в школах присутствует строгая иерархия, которая выстроена на каких-то не самых понятных принципах, где учитель может перерабатывать, и это никак не компенсируется или же учитель столкнулся с какими-то проблемами с учениками, родителями, и школа не встает на его защиту“, - перечисляет неприятные моменты бывший педагог. И добавляет, что видит одним из решений то, чтобы в школе была более развития система обратной связи, чтобы это выходило на уровень муниципалитета или государства, не оставаясь внутри стен заведения. Тогда, возможно, эта проблема бы исчезла, предполагает он.

По поводу зарплат в 3000 евро конкретно педагогам, Владимир видит опасностью то, что со своих постов начнут уходить руководители школ, у которых вдруг окажется больше ответственности и нагрузки, но меньше размер финансового возмещения за труд. „ Этот момент нужно продумать, возможно, поднять зарплаты директорам и завучам“, - обращает внимание Владимир Ниинимяки.

„В любом случае, я смотрю на эту ситуацию позитивно, так как такой скачок в плане оплаты труда - это хороший сдвиг в системе образования, когда ценность профессии и образования в целом вырастет“.

Школа как лаборатория жизни общества

Владислав Велижанин, общественный деятель, журналист-фрилансер, живущий сейчас в Мадриде, готов посвятить себя профессии педагога.

“Для меня школа могла бы быть отличной лабораторией, чтобы лучше чувствовать, что важно нынешнему поколению, и о чем нам всем следует говорить. Преподавал бы я, конечно, историю и обществоведение. В этом меня в частности вдохновляет Дмитрий Рыбаков, который уже долгое время совмещает преподавательскую деятельность с общественной позицией, и благодаря которому многие молодые люди осознали себя как граждане“, - говорит Владислав.

В свое время я отказался от педагогической карьеры из-за опасения по поводу отсутствия карьерного роста и низких зарплат, сейчас ситуация изменилась. Владислав Велижанин