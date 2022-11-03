Вероятно, в этический кодекс учителя добавят пункт, запрещающий романтические отношения учителя и ученика(1)
Этический кодекс учителя уже устарел.
Сегодня мы опубликовали статью газеты Eesti Päevaleht, в которой рассказывается о том, как завуч Тартуской гимназии имены Яана Поска Мяртен Карм лишился работы из-за романтической связи с ученицей. Ни один закон прямо не запрещает учителю и ученику вступать в отношения. Закон запрещает, к примеру, сексуальную связь с лицом младше 16-ти лет, но среди учеников много тех, кому уже исполнилось 16 или более старших. Один из способов запретить романтические отношения с учениками - записать это в этический кодекс учителя.
Курирующий в Министерстве образования и науки вопросы инклюзивного образования Юрген Ракаселг поясняет, что в обновлении нуждаются два документа, регулирующих поведение учителя: Кодекс этики педагога и Кодекс профессиональной этики учителя.
„Министерство образования и науки заинтересовано в том, чтобы они отвечали сегодняшней действительности и помогали внести ясность в актуальные вопросы. Сборник этических норм - это как правило вопрос профессионального сообщества, мы беседовали с представительскими организациями учителей, прозвучало мнение, что обновления необходимы“.
Автором Кодекса профессиональной этики учителя является Союз работников образования Эстонии. Председатель правления союза Реэмо Волтри подтвердил, что общался в начале года с министерством. „Кодекс нуждается в изменении“, - считает он. Но тут вмешалась пандемия коронавируса и война. „Работу над изменением кодекса еще не начинали, но мы планируем это сделать“, - отметил он.
Нужно внести ясность
По мнению Волтри, именно Кодекса профессиональной этики является тем документом, в котором нужно закрепить запрет учителю вступать в отношения с учеником. „Тогда вопрос будет ясно регламентирован, и никто не может его так или иначе трактовать“, - пояснил он. Волтри выразил надежду, что кодекс удастся изменить в будущем году.
Этический кодекс, однако, не отменяет того факта, что учитель, однажды вступивший с учащимся в отношения, не сможет потом без проблем пойти на работу учителем в другую школу. Как сказал Ракаселг газете EPL, при повторении ситуации, когда учитель находится в близких отношениях с учеником, возникает вопрос, может ли такой человек заниматься профессиональной педагогической деятельностью. Само министерство не выясняет, нарушает ли повторно этические нормы учитель, однажды уже вступавший с учеником в отношения.
Вся ответственность за выяснение, первый ли раз учитель имеет романтические отношения с учеником или такое уже происходило несколько раз, лежит на школе. „У министерства нет никаких прав выяснять такие вещи. В трудовые отношения с учителем вступает школа, и руководитель школы - тот человек, кто выясняет подноготную учителя, собирает о нем информацию и на этом основании принимает решение. При выборе работника это обычное явление, что смотрят на предыдущие места работы, при необходимости опрашивают предыдущих работодателей“, - сказал Ракаселг порталу Delfi.