Вероятно, в этический кодекс учителя добавят пункт, запрещающий романтические отношения учителя и ученика

Сегодня мы опубликовали статью газеты Eesti Päevaleht, в которой рассказывается о том, как завуч Тартуской гимназии имены Яана Поска Мяртен Карм лишился работы из-за романтической связи с ученицей. Ни один закон прямо не запрещает учителю и ученику вступать в отношения. Закон запрещает, к примеру, сексуальную связь с лицом младше 16-ти лет, но среди учеников много тех, кому уже исполнилось 16 или более старших. Один из способов запретить романтические отношения с учениками - записать это в этический кодекс учителя.

Курирующий в Министерстве образования и науки вопросы инклюзивного образования Юрген Ракаселг поясняет, что в обновлении нуждаются два документа, регулирующих поведение учителя: Кодекс этики педагога и Кодекс профессиональной этики учителя.

„Министерство образования и науки заинтересовано в том, чтобы они отвечали сегодняшней действительности и помогали внести ясность в актуальные вопросы. Сборник этических норм - это как правило вопрос профессионального сообщества, мы беседовали с представительскими организациями учителей, прозвучало мнение, что обновления необходимы“.

Автором Кодекса профессиональной этики учителя является Союз работников образования Эстонии. Председатель правления союза Реэмо Волтри подтвердил, что общался в начале года с министерством. „Кодекс нуждается в изменении“, - считает он. Но тут вмешалась пандемия коронавируса и война. „Работу над изменением кодекса еще не начинали, но мы планируем это сделать“, - отметил он.

Нужно внести ясность

По мнению Волтри, именно Кодекса профессиональной этики является тем документом, в котором нужно закрепить запрет учителю вступать в отношения с учеником. „Тогда вопрос будет ясно регламентирован, и никто не может его так или иначе трактовать“, - пояснил он. Волтри выразил надежду, что кодекс удастся изменить в будущем году.