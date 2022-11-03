Новости Эстонии
03.11.2022, 07:50

Завуч гимназии вступил в связь с ученицей и был уволен

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Мяртен Карм работал в гимназии имени Яана Поска с 2011 года.
Мяртен Карм работал в гимназии имени Яана Поска с 2011 года.
ФОТО: Jaan Poska kooli koduleht, Delfi Meedia

Полагая, что связь с ученицей касается „частной жизни“, учитель математики отказался прокомментировать Eesti Päevaleht этическую сторону отношений.

28 октября стал для Мяртена Карма, завуча Тартуской гимназии имени Яан Поска и учителя математики, последним рабочим днем в учебном учреждении. Трудовые отношения с ним были прекращены из-за того, что он имел связь с ученицей. И хотя весной девушка окончила учебное заведение, но, как стало известно гимназии имени Яана Поска, учитель вступил в отношения с ученицей в то время, когда она еще не стала выпускницей.

Как сообщил Мяртен Карм Eesti Päevaleht, он покинул гимназию по соглашению сторон. Ссылаясь на то, что связь с ученицей касается „частной жизни“, учитель математики отказался прокомментировать этическую сторону отношений. Таким образом, вопросы, считает ли он романтические отношения учителя и ученика этическими, планирует ли продолжить карьеру учителя в каком-нибудь другом учебном заведении, остались без ответа.

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