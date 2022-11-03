Завуч гимназии вступил в связь с ученицей и был уволен

28 октября стал для Мяртена Карма, завуча Тартуской гимназии имени Яан Поска и учителя математики, последним рабочим днем в учебном учреждении. Трудовые отношения с ним были прекращены из-за того, что он имел связь с ученицей. И хотя весной девушка окончила учебное заведение, но, как стало известно гимназии имени Яана Поска, учитель вступил в отношения с ученицей в то время, когда она еще не стала выпускницей.