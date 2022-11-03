ВИДЕО | Ждем счета за электричество? Правительство рассказало о новых решениях

Кая Каллас сообщила, что на заседании правительство приняло ряд решений. Например, государство приобретет у частных строительных компаний СПГ-причал в Палдиски. Наряду с этим принято решение не приобретать долю в финской фирме, которая оперирует СПГ-терминалом в Финляндии. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ .

Что касается облегчения последствий энергокризиса, то универсальная услуга действует уже месяц, что отразится на счете за октябрь (который придет в ноябре). Также там будет автоматически отображаться пособие в размере 50 евро. Каллас выразила надежду, что разработанные правительством меры действительно помогут людям.

„Позиция Эстонии заключается в том, что для достижения права преимущества нет необходимости покупать долю в финском СПГ-терминале“. Отвечая на вопросы журналиста, Сиккут еще раз подчеркнула, что, согласно оценке, сейчас в этом для Эстонии нет никакой необходимости, особенно с учетом вклада, который она уже внесла. На данный момент вопрос не в наличии необходимых объемов газа (они имеются), а в цене. В случае необходимости эту долю можно будет приобрести позже. Министр сказала, что во времена кризисов ситуация развивается очень быстро, поэтому правительствам иногда приходится менять планы.