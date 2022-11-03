Сага об СПГ-терминале продолжается: новые обстоятельства стали неожиданностью даже для Рийны Сиккут

Речь идет о серьезном юридически спорном моменте, который делает обеспечение права преимущества при покупки газа для Эстонии и Финляндии непростой задачей. Если говорить о европейском праве и вопросах конкуренции, то применение статьи 36 газовой директивы возможно только в случае финансового вклада со стороны государства.

Здесь и возникает вопрос, в какой форме должен быть осуществлен этот вклад: означает ли это обязательное приобретение Эстонией доли в финской компании, управляющей терминалом? Или достаточно того, что государство уже вложило в развитие проекта?