03.11.2022, 10:49
Сага об СПГ-терминале продолжается: новые обстоятельства стали неожиданностью даже для Рийны Сиккут(21)
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В саге о размещении СПГ-терминала опять все непросто.
Речь идет о серьезном юридически спорном моменте, который делает обеспечение права преимущества при покупки газа для Эстонии и Финляндии непростой задачей. Если говорить о европейском праве и вопросах конкуренции, то применение статьи 36 газовой директивы возможно только в случае финансового вклада со стороны государства.