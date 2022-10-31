Новости Эстонии
31.10.2022, 13:55

Праздничный ужин, театральное представление. Мероприятие для топ-руководителей публичного сектора обошлось в 60 000 евро

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Государственная канцелярия закрыла целый театр Ugala и заказала мини-представление, чтобы руководители высшего звена могли расслабиться, пишет Eesti Päevaleht.

Когда в начале октября газета Eesti Päevaleht опубликовала материал о расходах главы Департамента охраны памятников истории и культуры Лийзы Пакосты, в редакцию обратилось несколько человек, среди которых были как бывшие чиновники, так и бывшие политики. Они предложили обратить внимание на ежегодную конференцию топ-менеджеров, которая должна была пройти через неделю. „Кажется, у государства денег куры не клюют“, — отметили источники.

Ежегодная конференция топ-менеджеров государственного сектора, на которую ссылались источники, состоялась 13-14 октября в Вильянди. „Очень важное мероприятие“, — сказал один из участников. „Днем была конференция, а вечером междусобойчик в театре Ugala с крутой программой“, — сказал другой и добавил, что все-таки рабочие моменты тоже присутствовали, а не только развлекательный компонент.

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