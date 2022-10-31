Праздничный ужин, театральное представление. Мероприятие для топ-руководителей публичного сектора обошлось в 60 000 евро

Когда в начале октября газета Eesti Päevaleht опубликовала материал о расходах главы Департамента охраны памятников истории и культуры Лийзы Пакосты, в редакцию обратилось несколько человек, среди которых были как бывшие чиновники, так и бывшие политики. Они предложили обратить внимание на ежегодную конференцию топ-менеджеров, которая должна была пройти через неделю. „Кажется, у государства денег куры не клюют“, — отметили источники.