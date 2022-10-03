03.10.2022, 11:23
Дорогие отели, слишком длинные командировки. Над Лийзой Пакостой сгущаются черные тучи(46)
Пакоста: я готова возместить расходы
ФОТО: | Delfi Meedia
Вокруг Лийзы Пакосты, которая лишь в июле стала главой Департамента охраны памятников истории и культуры, сгущаются черные тучи. Причем, дотягиваются они и до ее прежнего места работы, пишет Eesti Päevaleht.
Отели дороже обычного. Начинающиеся на выходных „командировки“. Члены семьи, сопровождающие ее в рабочих поездках. В Министерстве культуры, в ведении которого находится возглавляемый Пакостой Департамент охраны памятников истории и культуры, забили тревогу. Но если покопаться еще и в бюджете бюро по вопросам гендерного равноправия и равного обращения, то возникают те же вопросы. Неужели это и есть почерк Пакосты — делать свою жизнь максимально удобной за счет налогоплательщиков?