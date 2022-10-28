Михкельсон известил КаПо об истории с фотографиями еще в 2020 году, когда проходил контроль безопасности

Член Рийгикогу имеет право доступа к государственным документам, содержащим гостайну. Последняя проверка Михкельсона на контроле безопасности относится к тому времени, когда тема фотографий, ставших основой разразившегося вчера скандала, уже циркулировала в узком кругу лиц.

Член парламента проходит проверку безопасности, чтобы определить, соответствует ли он условиям для выдачи сертификата соответствия НАТО. „Мы не выявили угрозы безопасности в отношении Марко Михкельсона“, — сказал Delfi пресс-секретарь КаПо Юрген Клемм.

Вчера стало известно, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) в 2020 году общался с полицией по заявлению о фотографиях детей. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но назвала такие фото „этически неприемлемыми“. Рассматриваемые фотографии были сняты Марко Михкельсоном, но с ведома и разрешения матери детей. Есть две полностью обнаженные фотографии, обе сделаны в течение короткого промежутка времени. Но есть и другие фотографии с полураздетыми детьми, которые можно интерпретировать как наводящие на размышления или неуместные. Фотографии обнаружил отец детей детей, который усмотрел в них попытку сексуализации детей. Всего его обеспокоили 17 таких фото.

Сегодня Туули Михкельсон, мать детей и жена Марко Михкельсона, написала в публичном посте, что ее муж не сделал никаких фотографий детей, о которых она не знала или которые вызвали бы у нее вопросы как у матери. „Это совершенно безобразная история, которая вращается вокруг опеки над детьми, которых мы делим с моем бывшем партнером Таави Эйнасте. Ближайшие друзья знают, что наши отношения с Таави в последние годы, к сожалению, были, мягко говоря, натянутыми, и спор об опеке над детьми дошел даже до госсуда. Желание Таави стать единственным опекуном детей не было удовлетворено ни на одном судебном уровне“, — рассказала Туули Михкельсон.