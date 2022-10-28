Новости Эстонии
28.10.2022, 15:20

Михкельсон известил КаПо об истории с фотографиями еще в 2020 году, когда проходил контроль безопасности

 (10)
Полиция безопасности: Мы не выявили рисков
Коллеги Михкельсона по партии дали понять, что он может остаться председателем Комиссии по иностранным делам. Оппозицию волнует, не должен ли он вообще уйти из политики.
Коллеги Михкельсона по партии дали понять, что он может остаться председателем Комиссии по иностранным делам. Оппозицию волнует, не должен ли он вообще уйти из политики.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Председатель Комиссии по иностранным делам Рийгикогу подтвердил Delfi, что полиция безопасности была в курсе обстоятельств, ставших вчера достоянием общественности.

Член Рийгикогу имеет право доступа к государственным документам, содержащим гостайну. Последняя проверка Михкельсона на контроле безопасности относится к тому времени, когда тема фотографий, ставших основой разразившегося вчера скандала, уже циркулировала в узком кругу лиц.

Член парламента проходит проверку безопасности, чтобы определить, соответствует ли он условиям для выдачи сертификата соответствия НАТО. „Мы не выявили угрозы безопасности в отношении Марко Михкельсона“, — сказал Delfi пресс-секретарь КаПо Юрген Клемм.

Вчера стало известно, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) в 2020 году общался с полицией по заявлению о фотографиях детей. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, но назвала такие фото „этически неприемлемыми“. Рассматриваемые фотографии были сняты Марко Михкельсоном, но с ведома и разрешения матери детей. Есть две полностью обнаженные фотографии, обе сделаны в течение короткого промежутка времени. Но есть и другие фотографии с полураздетыми детьми, которые можно интерпретировать как наводящие на размышления или неуместные. Фотографии обнаружил отец детей детей, который усмотрел в них попытку сексуализации детей. Всего его обеспокоили 17 таких фото.

Сегодня Туули Михкельсон, мать детей и жена Марко Михкельсона, написала в публичном посте, что ее муж не сделал никаких фотографий детей, о которых она не знала или которые вызвали бы у нее вопросы как у матери. „Это совершенно безобразная история, которая вращается вокруг опеки над детьми, которых мы делим с моем бывшем партнером Таави Эйнасте. Ближайшие друзья знают, что наши отношения с Таави в последние годы, к сожалению, были, мягко говоря, натянутыми, и спор об опеке над детьми дошел даже до госсуда. Желание Таави стать единственным опекуном детей не было удовлетворено ни на одном судебном уровне“, — рассказала Туули Михкельсон.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии