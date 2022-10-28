Туули Михкельсон о домашнем насилии, краже телефона и кейсе Марко Михкельсона: „мой бывший спутник жизни ушел к любовнице и пытался отсудить у меня детей“

„Дорогие друзья и знакомые!

Последние 24 часа были самыми неприятными в моей жизни, если не считать того дня, когда отец моих детей оставил моих 6-недельного и 3-летнего детей, со дня уйдя к любовнице, или 4-месячного периода, когда их отец отказался разрешить моим детям жить со мной, сославшись в том числе на хорошие условия на его даче. Публично в прессе вскрывать свои запутанные семейные отношения до тошноты противно. Как и читать суждения и „умные мысли“ неизвестных политиков и журналистов на тему, о реальных подробностях которой они ничего не знают. Я искренне надеюсь, что эти люди никогда не окажутся в подобной ситуации.

В любом случае, поскольку я невольно стала частью этой истории, я хотела бы объясниться. Это совершенно безобразная история, которая вращается вокруг опеки над детьми, которых мы делим с моем бывшем партнером Таави Эйнасте. Ближайшие друзья знают, что наши отношения с Таави в последние годы, к сожалению, были, мягко говоря, натянутыми, и спор об опеке над детьми дошел даже до госсуда. Желание Таави стать единственным опекуном детей не было удовлетворено ни на одном судебном уровне. Кроме того, друзья и многие специалисты в этой области (в том числе сотрудники Центра помощи жертвам и Таллиннского женского кризисного центра) знают о годах психологического насилия, стоящих за всей этой историей. Я никогда не хотела говорить на эту тему публично или отвечать на пережитое мной насилие чем-то негативным — в основном из-за желания защитить своих детей. Вместо этого я годами усердно работала над собой, со второй попытки создав любящую семью с принципами равенства и взаимного уважения.