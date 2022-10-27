Оппозиционерка Тихановская сказала RusDelfi, в чем хорош Лукашенко

Представим, Россия проигрывает войну. Как это скажется на Лукашенко?

Если Россия проиграет войну против Украины, то это скажется и на Александре Лукашенко, считает Тихановская. „Лукашенко и Путин используют друг друга. У них фейковая дружба. Сейчас они нужны друг другу, поэтому они рядом. Лукашенко поставил все на эту войну, он был уверен, что Россия выиграет и он будет на стороне победителя. Но проигрыш Путина - это и проигрыш Лукашенко“, - сказала она.

По ее словам, Лукашенко хитрый и опытный в обмане. „Сейчас Лукашенко добровольно сдает суверенитет страны, предоставляя площадку для российских войск. Мы не знаем, как ситуация повернется в России. Будем ли там новый президент, каким он будет, будет ли это целостная страна, или она распадется, эксперты говорят разное. Факт в том, что от развития событий в Украине зависит события и в Беларуси. Мы уверены, что Украина победит и будет открыто окно возможностей для демократизации нашей страны“, - считает оппозиционерка.

Светлана Тихановская - лидер демократического движения Беларуси. Чего она и ее соратники добились за два года, после выборов президента Беларуси в 2020 году?

„За эти два года мы построили коалицию из демократических стран, которые поддерживают белорусскую продемократическую направленность. Политики и люди начали понимать, где находится Беларусь. Что мы суверенная страна со своим языком и культурой, а не придаток России. ЕС начал понимать, что нужно помочь нам спасти нашу страну от режима Лукашенко и от российской оккупации. Это не пустые слова, что в 2020 году белорусы проснулись“, - резюмировала она.