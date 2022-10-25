Светлана Тихановская - RusDelfi: Россия оккупировала Беларусь

Беларусь воюет против Украины?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, какая Беларусь. Есть режим Александра Лукашенко и есть белорусы. Режим Лукашенко воюет, режим Лукашенко стал коллаборантом. Белорусы в силу своих возможностей противостоят этой войне, поддерживая Украину. Согласно независимым опросам, 90% белорусов против ввода войска на территорию Украины. Сами солдаты немотивированы, не хотят воевать с украинцами. Во-первых, из-за близости по духу между нашими нациями. Во-вторых, они абсолютно не готовы к войне.

По вашей логике, Евросоюз тоже должен подвергать санкциям Беларусь, не давать визы белорусам, не давать участвовать в Еврокубках?

Нет, это разные вещи. Когда мы говорим о наказаниях и санкциях, то это все применимо к режиму Лукашенко. Нам нужна моральная поддержка, понимание, что те ценности, за которые мы боремся, приветствуются. Наоборот, нужно давать больше возможностей белорусам и меньше режиму.

Практика визового бана для белорусов неприемлема. Нужно давать возможность бежать от режима, давать шанс учиться в Европе.

Почему тогда стоит подвергать санкциям россиян, которые против войны? В чем разница?

Здесь другая ситуация. В Беларуси вы никогда не увидите знаки Z или V, в России это сплошь и рядом. Конечно, в России есть люди, которые противостоят нынешней власти. И им помогают выезжать, есть различные организации по защите прав человека, центры, структуры. Однако в массе своей ситуации в Беларуси и России разная.