ЧП и криминал
20.10.2022, 14:50

Подожженная в Швейцарии эстонка страдает от боли. Стали известны подробности инцидента

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ФОТО: 24 Heures

Работники сферы гостиничного бизнеса швейцарского города Лозанна уже давно были наслышаны о женщине-немке средних лет, которая проникает в отели и угрожает сотрудникам. „Я убью тебя“, — сообщила женщина в прошлый вторник эстонке, работающую на ресепшене одного из местных отелей. На следующий день она попыталась воплотить свои слова в жизнь. Судить женщину будут по обвинению в попытке убийства.

Чудовищное преступление произошло в отеле Swiss Wine Hotel в Лозанне, расположенном на северном берегу Лемана. „Идеальное место для знакомства со старым городом“, — хвалят его клиенты на портале booking.com.

Здесь работает 38-летняя уроженка Эстонии, которая сейчас находится в больнице с ожогами.

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