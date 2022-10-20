Подожженная в Швейцарии эстонка страдает от боли. Стали известны подробности инцидента

Работники сферы гостиничного бизнеса швейцарского города Лозанна уже давно были наслышаны о женщине-немке средних лет, которая проникает в отели и угрожает сотрудникам. „Я убью тебя“, — сообщила женщина в прошлый вторник эстонке, работающую на ресепшене одного из местных отелей. На следующий день она попыталась воплотить свои слова в жизнь. Судить женщину будут по обвинению в попытке убийства.