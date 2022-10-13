Работавшая в швейцарском отеле женщина из Эстонии подверглась нападению и находится в больнице в тяжелом состоянии

Как сообщает издание 20min, потерпевшую облили горючей жидкостью, а затем подожгли паяльной лампой. Администратор отеля, 38-летняя эстонка, получила серьезные ожоги лица и груди. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Еще накануне преступница угрожала своей жертве, которая работала в отеле на улице Кэролайн в Лозанне.

44-летняя немка, оказавшаяся нападавшей, была задержана через несколько минут в центре города, у нее также было оборудование, использованное для совершения преступления.

Нападавшая известна различными мошенничествами в отелях Лозанны. Говорят, что об этой женщине также несколько раз сообщали в полицию. „Какая? Это опять она?“ — прокомментировала фото преступницы сотрудница отеля, которая днем ​​заменила пострадавшую эстонку.

„Эту женщину видели у нас несколько раз“, — подтвердил директор отеля Эрик Фассбинд. Обычно она завтракает за счет отеля, а когда персонал спрашивает номер ее комнаты, становится агрессивной, оскорбляет людей, встает и уходит, — прокомментировал он поведение 44-летней немки.