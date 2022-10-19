ВИДЕО | Хельме о похвале от Скабеевой: люди, спуститесь на землю. Реальная угроза исходит от Каи Каллас(29)
Мартин Хельме, получивший похвалу от российских пропагандистов, заявил, что не смотрит телеканалы восточных соседей. По словам Хельме, реальную угрозу безопасности Эстонии представляет премьер-министр Кая Каллас, которая впускает в страну украинских беженцев. В действиях Каллас Хельме видит, среди прочего, импорт в страну пятой колонны.
Хельме сказал Delfi, что не знает, за что заработал похвалу от российских пропагандистов на своем выступление на митинге EKRE. „В своем выступлении я, конечно, Путина не защищал“, — подтвердил он. „Я только указал на то, что это Партия реформ закрывает наше собственное производство электроэнергии“.
Он добавил, что „мы говорим с эстонскими избирателями, и мы говорим с ними о реальных вещах“.
По словам Хельме, „пропагандистская машина“ Партии реформ хочет представить нашу партию как партию кремлевских говорящих голов“. Он уверн в том, что это не пройдет. „Особенно в свете того, что та же Партия реформ за последние семь месяцев пропустила через границу более 100 тысяч славян“, — отметил он, имея в виду украинских беженцев.
„Меня абсолютно не волнует, чем занимается российская пропаганда“, — добавил Хельме. „Тот, кто сейчас действительно вредит безопасности Эстонии, — это Кая Каллас, потому что она безконтрольно впускает в Эстонию русских и украинцев “.
„Мы не проверяем их прошлое, среди них есть сотрудники ГРУ, сотрудники ФСБ, провокаторы, просто авантюристы, экономические беженцы“, — сказал Хельме, охарактеризовав прием беженцев как „наносящий ущерб безопасности Эстонии, служащий интересам Путина и импортирующий пятую колонну в Эстонию“.
„Люди, спуститесь на землю“, — призвал лидер EKRE. „Ходить и говорить о том, что Московское ТВ показывало что-то с нашего митинга - да, можно болтать и об этом, но на здравомыслящих людей это не действует“.
Вчера пассаж Хельме на воскресном митинге EKRE, когда он сказал, что в высоких ценах на энергоносители виновата не Россия и Путин, а Кая Каллас и еврочиновники, удостоился похвалы российский телепропагандистки Ольги Скабеевой в программе „60 минут“ (телеканал „Россия-1“).