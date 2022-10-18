ВИДЕО | Ольга Скабеева в эфире „60 минут“ похвалила Мартина Хельме: наконец, кто-то сказал, что Путин в бедах Европы не виноват!

„Реформисты также врут о том, что в высоких ценах на электричество виноват Путин и кремлевские агенты, но каким образом?“ - спросил Хельме-младший со сцены у толпы. „На мой взгляд, в этом виноваты Каллас и фюрер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, недавно побывавшая в Эстонии и предложившая нам огромные деньги, чтобы мы перестали использовать запасы своих земель и были независимыми в энергетике. Я что-то не видел Путина на этом собрании“, - сказал Мартин Хельме.

Пассаж Хельме был тут же услышан в Кремле. Сегодня вечером ведущий российский телепропагандист Ольга Скабеева посвятила в программе „60 минут“ (телеканал „Россия-1“) почти минуту эфирного времени выступлению Мартина Хельме и разразилась следующей тирадой:

„Впервые и наверное случайно заступились за российского президента и назвали истинных виновников энергокризиса в Евросоюзе. Экс-глава Минфина Эстонии, то есть политик не действующий, а тот что ушел на пенсию, и только потом всё осознал, заявил, что Путин не виноват в европейских бедах. Главной виновницей он называет самую ярую правозащитницу, русофобку всея Европы. Мы помним ее - госпожа Урсула фон дер Ляйен. Гинеколог по образованию“. Причем здесь гинеколог - телеведущая не уточнила.