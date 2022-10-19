Вотум недоверия оппозиции министру экономики Рийне Сиккут провалился

„Государственные учреждения и частный сектор проделали колоссальную работу, результаты которой Рийна Сиккут свела к нулю в один момент. Решение уступить плавучий СПГ-терминал финнам говорит об отношении к жителям Эстонии, а также о том, что забота социал-демократов о людях – лишь обманчивый фасад. Рийна Сиккут с полнейшим равнодушием отнеслась к государственным интересам и должна взять на себя политическую ответственность“, - аргументировал ранее выдвижение вотума председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.