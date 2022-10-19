Вотум недоверия оппозиции министру экономики Рийне Сиккут провалился(28)
Сегодня оппозиционные депутаты передали Рийгикогу заявление о вотуме недоверия министру экономики и инфраструктуры Рийне Сиккут (СДПЭ). Сегодня же состоялось голосование - вотум недоверия не прошел.
Под заявлением о включении в производство Рийгикогу вотума недоверия министру экономики подписалось 42 депутата.
В результате голосования вотум недоверия поддержали 40 парламентариев, против были трое. Воздержавшихся не оказалось.
Для того, чтобы сместить министра с должности, требуется большинство голосов парламента. То есть 51 голос.
Основной претензией является ситуация вокруг СПГ-терминала, который вместо Эстонии отправляется в Финляндию.
„Государственные учреждения и частный сектор проделали колоссальную работу, результаты которой Рийна Сиккут свела к нулю в один момент. Решение уступить плавучий СПГ-терминал финнам говорит об отношении к жителям Эстонии, а также о том, что забота социал-демократов о людях – лишь обманчивый фасад. Рийна Сиккут с полнейшим равнодушием отнеслась к государственным интересам и должна взять на себя политическую ответственность“, - аргументировал ранее выдвижение вотума председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.