Центристы и EKRE намерены выразить вотум недоверия министру экономики Рийне Сиккут

По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, такое соло министра может очень дорого обойтись Эстонии зимой. „Это уже второй раз, когда возглавляемое Партией реформ правительство упустило возможность получить для Эстонии СПГ-терминал. В 2014 году это произошло из-за ошибки Таави Рыйваса. В это раз реформисты сделали козлом отпущения Рийну Сиккут“, - сказал Карилайд.

„Нельзя исключать, что все действия были согласованы с премьер-министром Каей Каллас. Последняя, будучи циничным провокатором, фактически сделала партнеров по коалиции политическими танкистами. Доверчивые социал-демократы смогли испытать на себе, что такое коварство реформистов“, - добавил Карилайд.

По словам Карилайда, Сиккут пытается делать хорошую мину при плохой игре, однако так поступить со страной в ситуации энергетического кризиса, крайне безответственно. Карилайд добавил, что действия министра могут иметь долгосрочные последствия – Эстония может оказаться в чрезмерной зависимости от Финляндии и Литвы в плане поставок СПГ.

„Государственные учреждения и частный сектор проделали колоссальную работу, результаты которой Рийна Сиккут свела к нулю в один момент. Решение уступить плавучий СПГ-терминал финнам говорит об отношении к жителям Эстонии, а также о том, что забота социал-демократов о людях – лишь обманчивый фасад. Рийна Сиккут с полнейшим равнодушием отнеслась к государственным интересам и должна взять на себя политическую ответственность“, - уверен Карилайд.

К планам выразить вотум недоверия министру пообещала присоединиться EKRE

Заместитель председателя парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Сийм Похлак сказал, что касающаяся СПГ-терминала новость стала каплей, переполнившей чашу терпения. „Много чего в экономической сфере идет плохо, но ключевым стал плавучий СПГ-терминал“, - сказал политик.