На сцену поднялся председатель EKRE Мартин Хельме: „Как дела?“ - Толпа ответила, что все в порядке, после чего Хельме отметил, „но если бы электричество было дешевле, было бы еще лучше? У нас во власти люди, которые бесконечно врут и врут, они не скрывают, что у них план сделать население нищим. Сидите в темноте, меньше топите, меньше пользуйтесь личным транспортом, ешьте меньше мяса, а по факту - меньше ешьте в целом. Политика коалиции - закрыть поскорее Нарвскую электростанцию. Мы здесь в стране для того, чтобы нас обдирали. Каждый раз, когда вы платите за электричество, за топливо, вас обдирают. Коалиция этого даже не скрывает. Власть будет делать это и дальше, пока мы верим их вранью о том, что во всем виноваты война, изменения климата, о том, что электричества не хватит, также как и газа с нефтью. Реформисты также врут о том, что в высоких ценах на электричество виноват Путин и кремлевские агенты, но каким образом?, - спросил Хельме-младший со сцены у толпы. „На мой взгляд, в этом виноваты Каллас и фюрер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, недавно побывавшая в Эстонии и предложившая нам огромные деньги, чтобы мы перестали использовать запасы своих земель и быть независимыми в энергетике. Я что-то не видел Путина на этом собрании“, - утверждал Мартин Хельме.