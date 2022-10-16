Мартин Хельме: дорогим электричество сделали Каллас и фон дер Ляйен, а не Путин(8)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) и фракция „Идентичность и демократия“ (ID) Европарламента организовали в воскресенье в полдень на площади Свободы в Таллинне митинг с требованием снижения цен на электроэнергию.
Ведущий со сцены сказал, что митинг будет максимально спокойный и попросил не ввязываться в конфликты, если кто-то будет провоцировать. К 12:00 на площади, по оценке корреспондента Rus.Delfi, 150-200 человек и плакаты в духе „Партия реформ делает из бедного населения Эстонии нищее“ и „Мы не хотим жить в холоде и голоде“.
На сцену поднялся председатель EKRE Мартин Хельме: „Как дела?“ - Толпа ответила, что все в порядке, после чего Хельме отметил, „но если бы электричество было дешевле, было бы еще лучше? У нас во власти люди, которые бесконечно врут и врут, они не скрывают, что у них план сделать население нищим. Сидите в темноте, меньше топите, меньше пользуйтесь личным транспортом, ешьте меньше мяса, а по факту - меньше ешьте в целом. Политика коалиции - закрыть поскорее Нарвскую электростанцию. Мы здесь в стране для того, чтобы нас обдирали. Каждый раз, когда вы платите за электричество, за топливо, вас обдирают. Коалиция этого даже не скрывает. Власть будет делать это и дальше, пока мы верим их вранью о том, что во всем виноваты война, изменения климата, о том, что электричества не хватит, также как и газа с нефтью. Реформисты также врут о том, что в высоких ценах на электричество виноват Путин и кремлевские агенты, но каким образом?, - спросил Хельме-младший со сцены у толпы. „На мой взгляд, в этом виноваты Каллас и фюрер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, недавно побывавшая в Эстонии и предложившая нам огромные деньги, чтобы мы перестали использовать запасы своих земель и быть независимыми в энергетике. Я что-то не видел Путина на этом собрании“, - утверждал Мартин Хельме.
„Эстония в контексте выборов стоит перед экзистенциальным выбором. Никаких существенных изменений ни „Реформа“, ни „Исамаа“ не предлагают. „Реформа“ обвиняет, что EKRE вернет всех в пещерные времена, но „в нашей пещере будет тепло“. Те, кто хочет для своих детей хорошего будущего, должен отдать свой голос за EKRE“.
По мере выступления Хельме-младшего людей на площади становилось все больше - порядка 500 человек. Особой популярностью на площади Вабадузе пользовалась палатка EKRE, где представители партии активно зазывали людей вступать в их ряды. Стоит отметить, что списки новых сторонников пополнялись. За это EKRE предлагали присутствующим бесплатные конфеты, а также полотенца, тапочки и футболки с надписью „Я люблю Эстонию“, но уже за 10 евро.
После Мартина Хельме на сцену поднялся его однопартиец, депутат Европарламента Яак Мадисон, который начал свою речь с того, что те условия, в которых сегодня живут жители Эстонии - это результат того выбора, который принимали европейские политики двадцать лет назад. Риторика партии EKRE довольно часто содержит оскорбления в адрес членов других партий. Так, например, говоря о зеленой энергии, Мадисон упомянул министра экономики и инфраструктуры Рийну Сиккут, заявившую о том, что Эстония полностью перейдет на зеленую энергию к 2030 году. „Человек, который это говорит, либо дурачок, либо наш враг“. По его словам, переход на зеленую энергию в принципе невозможен, потому что Эстония не может преобразовывать энергию из ветра и солнца, а кроме этого, у нас отсутствуют умные люди, которые могут этим управлять.
Также, Мадисон затронул тему спасения планеты и борцов за экологию. „Люди во всем мире эксплуатируют африканцев и азиатов для того, чтобы пить капучино и ездить на электромобилях, говоря, что заботятся о планете, а это само по себе лицемерно“.
После его выступления на экране рядом со сценой появилась фраза „Важное сообщение“ и включилось видео с выступления Каи Каллас в Рийгикогу 26 сентября, когда она произнесла фразу про молекулы электричества. Видео было зациклено, а после сопроводилось звуком лошадиного ржания и овечьего блеяния. Все это вызывало смех присутствующих на площади.
После на сцену со своими речами выходили члены партии EKRE, среди которых были Рауль Сием, Варро Вооглайд, Анти Пооламетс и многие другие. Так, например, Пооламетс пожелал Кае Каллас поскорее отправиться на пенсию, а уж организаторы сегодняшнего митинга обеспечат ей „теплую пещеру“. Помимо Партии реформ члены партии EKRE вспоминали и центристов, в частности, со сцены они обратились к их главному секретарю Андре Ханимяги, которому посоветовали научиться делать громкие заявления. „Люди из EKRE могут тебя научить, только учти, мы - не дешевые люди“, - заявил один из участников митинга.
Хенн Пыллуаас, также присутствовавший на мероприятии, запомнился публике фразой о том, что в отношении электроэнергии Эстония - абсолютно независимая. Примечательно, что практически все речи со сцены заканчивались громкими лозунгами „За Эстонию“, „Живи, Эстония“, „Проснись, Эстония“ и т.д., которые присутствовашие на площади активно поддерживали.
Периодически между выступления появлялись „Важные сообщения“ со вставками с заседаний Рийгикогу, которые сопровождались лошадиным ржанием. После видео, где Кая Каллас заявила, что ее родители не нуждаются в помощи, публика начала смеяться в голос. На вопрос о том, что именно вызвало такую реакцию, люди в толпе признавались, что „слушать такую глупость от премьер-министра страны невыносимо“.
Завершал митинг бывший председатель партии EKRE Март Хельме. Если речи всех предыдущих выступающих лишь немного содержали предвыборные лозунги, то Хельме-старший сразу начал с главного: „Донесите до своих близких и друзей простую мысль - в марте будет решаться судьба Эстонии. У нас больше нет времени ждать. Люди бояться признаться, что они поддерживают EKRE. Людей запугивают, что мы - партия суровых и странных, и люди живут в страхе. Да, мы - суровые, но мы всегда говорим правду. Выбирайте нас, чтобы мы исправили ошибки, которые были совершены за последние два года““.
По словам Марта Хельме, Кая Каллас врет, что партия EKRE поддерживает выход Эстонии из НАТО и что хочет вернуть средние века. „Мы не хотим обратно в Средневековье. Посмотрев фильм „Аптекарь Мельхиор“ могу сказать, что это довольно интересное время, но жить в нем мы не хотим“.
„Кая Сиймовна, - обратился Март Хельме со сцены к Каллас, - а вы выучите русский язык, потому что скоро он вам понадобится, чтобы общаться с украинцами, которых вы так поддерживаете, потому что тысячи славян скоро затопят Эстонию, а мы ничего не знаем об их происхождении“.
Хельме-старший также затронул тему идеологии, дескать, исходя из нее, многие люди начинают вредить друг другу. По словам Марта Хельме, Каллас поддерживает идеологию Северной Кореи, а если кто-то ее не поддерживает, то он чужой в стране.
„Мы - не дураки, которые готовы отдавать свои деньги. Мы хотим быть своими, хотим чтобы нас считали людьми, а не какими-то животными“, - подытожил Хельме свою речь. „Стоя между двух церквей (Каарли и Александра Невского - прим. ред) я хочу попросить Бога благословить Эстонию. Иногда я думаю, что мы можем надеяться только на Божью помощь, чтобы выпутаться из того сумасшедшего положения, в котором мы сейчас находимся“.