„Молекул электричества стало меньше“. Каллас раскритиковали за ее спорное заявление. Что с ним не так?(106)
Недавно премьер-министр Кая Каллас подверглась серьезной критике в соцсетях из-за заявления о том, что на эстонском рынке стало меньше электричества, а именно - его молекул. Что не так - или же как раз-таки так - сказала премьер, комментирует эксперт в области энергетики.
26 сентября Кая Каллас отвечала на заседании Рийгикогу на вопросы депутатов на тему высокой цены на электроэнергию и как раз тогда из ее уст прозвучали слова про „электромолекулы“.
„Вызывает тревогу тот факт, что Россия фактически, например, перекрыла поставки электроэнергии в Финляндию на 1 гигаватт час. Это означает, что в регионе нашего рынка стало меньше электричества, меньше этих молекул электричества“, - сказала Каллас.
Позже она снова повторила свое высказывание о молекулах: „Лучше всего всем предпринимателям поможет, если мы сможем сократить потребление. Молекул электричества никак больше не станет. Если мы не сможем за сутки увеличить предложение, то должны сократить спрос“.
Однако в соцсетях упустили из виду то, что позже депутат от EKRE Пеэтер Эрнитс обратил внимание Каллас на то, что такой вещи как „электромолекулы“ не существует. Премьер-министр тут же признала, что выразилась неправильно, и что в отношении электричества правильно сказать „электрон“, а „молекула“ - в отношении газа.
„Суть была в том, если мы не сможем увеличить предложение электронов, предложение этих частиц, в случае с газом предложение молекул, то должны искать иное решение. Если мы не сможем увеличить предложение, то нам, следовательно, придется сократить потребление то есть спрос, чтобы снизить цену“, - пояснила Каллас.
Комментирует лектор Института энерготехнологии TalTech и доктор наук в области теплоэнергетики Игорь Крупенский:
Как говорится, лучший вид энергии - это неиспользованная энергия. Соответственно, с этой точки зрения можно согласиться с посылом премьер-министра. В данный момент есть турбулентность и неопределенность в области электроэнергии - мы должны быть готовы как к потенциальной десинхронизации нашей электросистемы (российский оператор отвечает за поддержание необходимой частоты в системе BRELL, членом которой является и Эстония), так и учитывать тот факт, что наступают холода и потребление электроэнергии растет, а наша ключевая регулируемая мощность (электростанция Аувере) уходит на обслуживание и ремонт.
Мне кажется, что данная реплика привлекла очень много внимания в соцсетях именно из-за термина „электромолекула“ - видимо, подразумевалось слово „электрон“.