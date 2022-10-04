„Молекул электричества стало меньше“. Каллас раскритиковали за ее спорное заявление. Что с ним не так?

26 сентября Кая Каллас отвечала на заседании Рийгикогу на вопросы депутатов на тему высокой цены на электроэнергию и как раз тогда из ее уст прозвучали слова про „электромолекулы“.

„Вызывает тревогу тот факт, что Россия фактически, например, перекрыла поставки электроэнергии в Финляндию на 1 гигаватт час. Это означает, что в регионе нашего рынка стало меньше электричества, меньше этих молекул электричества“, - сказала Каллас.

Позже она снова повторила свое высказывание о молекулах: „Лучше всего всем предпринимателям поможет, если мы сможем сократить потребление. Молекул электричества никак больше не станет. Если мы не сможем за сутки увеличить предложение, то должны сократить спрос“.

Однако в соцсетях упустили из виду то, что позже депутат от EKRE Пеэтер Эрнитс обратил внимание Каллас на то, что такой вещи как „электромолекулы“ не существует. Премьер-министр тут же признала, что выразилась неправильно, и что в отношении электричества правильно сказать „электрон“, а „молекула“ - в отношении газа.

„Суть была в том, если мы не сможем увеличить предложение электронов, предложение этих частиц, в случае с газом предложение молекул, то должны искать иное решение. Если мы не сможем увеличить предложение, то нам, следовательно, придется сократить потребление то есть спрос, чтобы снизить цену“, - пояснила Каллас.

Комментирует лектор Института энерготехнологии TalTech и доктор наук в области теплоэнергетики Игорь Крупенский: