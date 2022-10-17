Родители спортсменов о скандале с Кылвартом: в чем виноваты наши дети?
В среду стало известно, что родители 13 занимающихся спортом мальчиков и девочек направили в Эстонский олимпийский комитет и во Всемирную федерацию тхэквондо жалобу в связи с предполагаемым моральным притеснением детей со стороны Эстонской федерации тхэквондо и её президента Михаила Кылварта. RusDelfi пообщался с родителями пострадавших детей и выяснил подробности инцидента.
Согласно жалобе родителей, во время состоявшегося в минувшем августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому давлению, поскольку Михаил Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, об этом писал Õhtuleht.
Позже жалобу прокомментировал сам Михаил Кылварт, комментарий можно прочитать тут, а также Федерация тхэквондо Эстонии, чей комментарий можно прочитать тут. По их словам, руководство клуба Idablokk дает спортсменам и их родителям неполную или искаженную информацию, а также вводит в заблуждение общественность.
Мы связались с родителями пострадавших детей, которые рассказали свою версию событий, а также прокомментировали сообщение Федерации тхэквондо Эстонии. По просьбе родителей их имена мы публиковать не будем, но они известны редакции.
С чего все началось?
30 июня 2022 года детей зарегистрировали на сайте worldtkd.simplycompete.com для участия в турнире Tallinn Open 2022 (письмо, подтверждающее это, есть в редакции). Этот сайт позволяет видеть, сколько человек и в какие категории зарегистрированы. Однако позже родители обнаружили, что их дети пропали из списка участников.
Детей в списке нет
Родители обратились в руководство немецкого клуба Elite Berlin, от которого были зарегистрированы деты. Его уполномоченный представитель направил письмо организаторам турнира Tallinn Open: „Что случилось?“.
Федерация тхэквондо Эстонии ответила следующее: “В соответствии с решением Федерации тхэквондо Эстонии от 8.11.2021 и по собственному решению клуба [Idablokk - прим. RusDelfi] членство клуба в Федерации тхэквондо Эстонии отменено. Следовательно, ваши спортсмены также отстранены от членства в нашей Федерации. Поэтому их участие в соревнованиях Tallinn Open 2022, проводимых нашей Федерацией, не допускается. Хотя спортсмены зарегистрированы под другой федерацией и клубом, они все равно считаются эстонскими. Обычная практика не позволяет спортсменам, попавшим под санкции, переводить свое членство в другую страну и таким образом обходить санкции, наложенные в их родной стране“. О каких именно санкциях идет речь в ответе не уточняется.
Правила участия в соревнованиях:
Член команды/клуба соответствующей национальной ассоциации, признанной европейской или мировой федерацией тхэквондо (в данном случае, клуб Elite Berlin, относящийся к немецкой ассоциации). Этот пункт выполнен.
Обладатели черного пояса для сеньоров. Для юниоров, кадетов и детей - от синего пояса и выше. Этот пункт выполнен.
Должны быть рождены в определенные года. Этот пункт выполнен.
На сайте Европейской федерации тхэквондо есть пункт, который гласит: „Атлеты могут представлять любой клуб, если клуб находиться в другой стране, спортсмена все равно можно зарегистрировать на турнир.
В случае, если местная федерация тхэквондо возражает против того, чтобы спортсмен представлял зарубежный клуб, должны быть предоставлены неоспоримые доказательства этого решения. В таком случае вопрос решается через мировую федерацию тхэквондо“.
В своем ответе Эстонская федерация не сообщает о том, какой именно закон был нарушен, а только делает акцент на клубе Idablokk, но дети были зарегистрированы на сорвевнования, как спортсмены клуба Elite Berlin. Да, они тренируются в Таллинне, но при этом являются членами немецкого клуба Elite Berlin. Закона, который это запрещает, не существует.
Представитель клуба Elite Berlin направил письмо в Европейскую федерацию тхэквондо, которая ответила следующее: „Вы имеете право участвовать со своими спортсменами“.
Тренер клуба Александр Галактионов и один из родителей с подтверждением от европейской федерации, отправились на регистрацию 26 августа. Родитель снимал происходящее на видео, заранее понимая, что им снова откажут в регистрации.
Клевета в адрес родителя и тренера
В своем заявлении Федерация тхэквондо Эстонии (ФТЭ) обвиняет тренера детей Александра Галактионова и одного из родителей в том, что они вели себя агрессивно и вызывающе, пытались тайно снимать на видео людей в штабе во время регистрации (26 августа). Когда их попросили удалить видео и хотели проверить телефон, чтобы убедиться, что запись удалена, двое членов оргкомитета заметили на устройстве порнографию.
Представители клуба Idablokk утверждают, что в спокойном тоне спросили: „Почему нас не допускают“. На это последовала агрессивная реакция с криками „Не снимайте!“. Родитель ответил: „Я снимаю только своего тренера и то, как он регистрирует наших детей, вас я не снимаю“. Люди, которые проводили регистрацию, грозились вызвать полицию, на что родитель ответил: „Спокойно, пожалуйста, я удалю видео“. Работники регистрации не поверили и выхватили телефон из рук родителя (не имея на это никакого права), а потом Федерация написала, что в телефоне была обнаружена порнография.
Родитель признаётся, что в телефоне действительно могли быть фотографии интимного характера, но это его личное дело. „Они выхватили телефон для проверки удаленного видео и начали листать галерею, а я спросил, что они делают. И они тут же испуганно вернули телефон, — сказал пострадавший родитель. — Их реакция на съёмку лишний раз доказывает, что им есть что скрывать“. По словам родителя: „Федерация написала, что мы кричали, но на самом деле голос повышали на нас“.
Кылварт берет всю ответственность на себя
После очередного отказа от регистрации тренер и родитель отправились на сами соревнования, которые проходили в Тондираба. Они обратились со своей проблемой к техническому делегату, который был шокирован ситуацией и сказал членам правления Эстонской федерации тхэквондо (Filipp Leinberg и Burak Öglu): „Немедленно верните детей на турнир!“
Родителя и тренера попросили присесть и подождать, но разговор технического делегата с членами правления был громким, так что можно было услышать его содержание. Представитель технического делегата потребовал: „Позвоните немедленно президенту Эстонской федерации тхэквондо (Михаил Кылварт - прим. RusDelfi)“. Телефонный разговор с Кылвартом длился около 10 минут. Потом члены правления сказали тренеру и родителю: “Мы прекрасно понимаем, что вы правы и ваши дети должны участвовать, у нас нет права запретить вам, но Кылварт лично берет 100% ответственности на себя“.
А как же Эстонский олимпийский комитет?
Родители 13 детей также написали обращение в Эстонский олимпийский комитет о притеснении юных спортсменов, на что получили ответ: “На основании письма и представленных объяснений мы не видим в данном случае дискриминации или злоупотребления полномочиями“.
Михаил Кылварт является президентом Эстонской федерации тхэквондо, а также членом правления Эстонского олимпийского комитета. В результате, все заданные ЭОК вопросы, возможно, ушли напрямую Кылварту.
Самый лучший тренер
Родители сами писали в Эстонскую федерацию тхэквондо: “Почему детей не пускают?“ В ответ начинали лить воду и уходить от конкретных объяснений, рассказывая снова о том, что тренер Галактионов - плохой и ужасный.
Тренера обвиняют во всех грехах, но, по словам родителей, дети от него в восторге. Они завоевывают медали, растут и развиваются. В клуб приходят новые ребята, а значит и они попадают под так называемые „санкции“? Один из родителей со слезами на глазах рассказывает: “Мой сын пришел из другого клуба, где в последнее время не ощущал должной поддержки тренера, а при нынешнем тренере Александре он расцвёл и ходит на тренировки с огромным удовольствием“. Галактионов - фанат своего дела, у него просят помощи тренеры из других стран, которым он всегда помогает.
В Европе можно, а в Эстонии нельзя?
За последние 12 месяцев воспитанники Галактионова, представляя клуб Elite Berlin, участвовали в 8 крупнейших соревнованиях по всей Европе, включая турниры уровня чемпионатов Европы. Один из них за несколько дней до упоминаемых событий проходил тоже в Таллинне (организатором этого турнира была Европейская федерация тхэквондо). И нигде, кроме Tallinn Open, дети не сталкивались с такими проблемами, как удаление с соревнований.
Дети не виноваты
На вопросы родителей ответов нет, а только обвинения и выдуманные санкции. Родители говорят: “Мы готовы признать ошибку, но пусть они объяснят, в чем главная причина удаления с соревнований наших детей“. Адвокат клуба направил письмо в Европейскую федерацию тхэквондо и получил ответ: “Мы будем разбираться“.
Родители объясняют, что они ни с кем не воют, не собираются никого свергать. „Мы в первую очередь защищаем своих детей, которые ни в чем не виноваты. Мы чувствуем боль от того, что ребенок сидит на трибунах и не может выступать, а мы ничего не можем сделать“. В итоге возникает ощущение, что своими ответами ЭФТ и ЭОК пытаются отвести внимание от реальной проблемы. Юные граждане Эстонии спокойно выступают в Европе, а на родине превращаются в персон нон-грата. Получается, что все федерации разных стран ошибались, позволяя детям участвовать? Или всё-таки ошиблась Эстонская федерация тхэквондо и ее президент Михаил Кылварт?