Федерация тхэквондо отвергает обвинения в адрес Кылварта: они беспочвенны

В прошлом году (2021) Спортивный клуб Idablokk зарегистрировал своих спортсменов на турнир „Tallinn Open Youth“ при финском клубе и не был допущен к турниру. В результате переговоров была достигнута договоренность, что клуб будет участвовать от своего имени, а также все спортсмены смогут участвовать в соревнованиях. И это несмотря на то, что спортивный клуб Idablokk вышел из списка членов Федерации тхэквондо Эстонии в 2020 году. Хотя клуб смог принять участие в соревнованиях, единственный представляющий клуб тренер Александр Галактионов вел себя неуважительно во время соревнований. В ситуации, когда организатор соревнований должен был соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения вируса COVID-19, и выполнять дополнительные требования к спортивным мероприятиям, тренер использовал для участия в соревнованиях идентитет другого лица. О происшествии был немедленно проинформирован представитель Европейского союза тхэквондо (ETU), который находился на месте и в задачу которого входила контроль за тем, чтобы соревнования проводились в соответствии со всеми установленными правилами.