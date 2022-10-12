Федерация тхэквондо отвергает обвинения в адрес Кылварта: они беспочвенны(14)
Газета Õhtuleht сегодня опубликовала письмо с жалобой родителей 13 юных эстонских спортсменов по тхэквондо в Эстонский олимпийский комитет и Всемирную федерацию тхэквондо в связи с предполагаемым психическим преследованием детей со стороны Михаила Кылварта и Эстонской федерации тхэквондо. Руководимамя мэром Таллинна федерация направила в Delfi заявление , в котором называет обвинения в адрес Кылварта необоснованными.
В жалобе говорится, что во время состоявшегося в августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому насилию, поскольку Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, пишет Õhtuleht.
„Эстонская федерация тхэквондо и президент Михаил Кылварт нарушили распорядок Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA («Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики“) и международные спортивные правила“, — говорится в обращении.
„Олимпийский комитет направил Эстонской федерации тхэквондо дополнительный запрос, но ответа еще не получил, поэтому пока комментировать эту тему рано“, — сказал представитель ЭОК Райдо Митт.
Публикуем возражение Федерации тхэквондо Эстонии полностью:
„Заявление Федерации тхэквондо Эстонии
В связи со статьей, опубликованной в сегодняшней газете Õhtulehi, считаем необходимым опровергнуть высказанные в статье необоснованные обвинения.
В последние годы, благодаря деятельности Федерации тхэквондо Эстонии (ФТЭ), тхэквондо последовательно развивалось. Для спортсменов созданы многочисленные возможности для повышения своего уровня и участия в международных соревнованиях. Эстонские спортсмены регулярно участвуют в титульных соревнованиях и турнирах высокого уровня, проводимых в Эстонии. ФТЭ тесно сотрудничает со всеми организациями, которые развивают и поддерживают тхэквондо на международном уровне (Всемирная федерация тхэквондо, Европейский союз тхэквондо, Фонд содействия тхэквондо, Куккивон). На данный момент в Эстонии одновременно находятся пять тренеров по тхэквондо из Южной Кореи, которые способствуют развитию тхэквондо во всех эстонских тхэквондо-клубах (членах ФТЭ). Один из тренеров также постоянно находится в Эстонии.
Спортсмены спортивного клуба Idablok не были допущены к турниру „Tallinn Open Youth“ из-за неправильной регистрации и неадекватного поведения тренера клуба в прошлом году.
Спортивный клуб Idablok не является членом ФТЭ. Клуб зарегистрировал своих спортсменов на турнир „Tallinn Open Youth“ в составе клуба TVBB Elite Berlin. За две недели до соревнований (12 августа) оргкомитет проинформировал Sports Club Idablokk о том, что спортсмены, постоянно проживающие в Эстонии, не могут участвовать в турнире „Tallinn Open Youth“ в составе клуба TVBB Elite Berlin.
В прошлом году (2021) Спортивный клуб Idablokk зарегистрировал своих спортсменов на турнир „Tallinn Open Youth“ при финском клубе и не был допущен к турниру. В результате переговоров была достигнута договоренность, что клуб будет участвовать от своего имени, а также все спортсмены смогут участвовать в соревнованиях. И это несмотря на то, что спортивный клуб Idablokk вышел из списка членов Федерации тхэквондо Эстонии в 2020 году. Хотя клуб смог принять участие в соревнованиях, единственный представляющий клуб тренер Александр Галактионов вел себя неуважительно во время соревнований. В ситуации, когда организатор соревнований должен был соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения вируса COVID-19, и выполнять дополнительные требования к спортивным мероприятиям, тренер использовал для участия в соревнованиях идентитет другого лица. О происшествии был немедленно проинформирован представитель Европейского союза тхэквондо (ETU), который находился на месте и в задачу которого входила контроль за тем, чтобы соревнования проводились в соответствии со всеми установленными правилами.
Представители Idablok имели возможность договориться с оргкомитетом соревнований при физической регистрации на месте, как это было сделано в прошлом году, но вместо этого представители клуба решили пойти по другому пути.
„Представители клуба вели себя агрессивно и вызывающе. При этом пытались тайно снимать на видео людей в штабе и то, что там происходит, поэтому оргкомитету пришлось остановить процесс регистрации“.
26 августа к стойке регистрации в штабе соревнований подошли два представителя Спортивного клуба Idablokk/клуба TVBB Elite Berlin, одним из которых был тренер Александр Галактионов. Представители клуба вели себя агрессивно и вызывающе. При этом пытались тайно снимать на видео людей в штабе и то, что там происходит, поэтому оргкомитету пришлось остановить процесс регистрации. Этот факт могут подтвердить четыре члена оргкомитета. Кроме того, на стойке регистрации находилась член оргкомитета, которая была беременна последние несколько месяцев и была шокирована поведением представителей клуба. Когда член оргкомитета попросил удалить видео и хотел проверить телефон представителя клуба, чтобы убедиться, что видео было удалено, двое членов оргкомитета заметили на его телефоне несколько видеофайлов порнографического содержания. Инцидент зафиксировали прибывшие на место представители Европейского союза тхэквондо (ETU).
28 августа произошел еще один инцидент. Сотрудники охранной фирмы, нанятые оргкомитетом, выявили во время соревнований человека, не имевшего билета и действующей аккредитации. Им оказался Александр Галактионов, тренер Спортивного клуба „Idablok“/клуба TVBB Elite Berlin, который вел себя грубо и вызывающе. Александр Галактионов не реагировал на замечания и просьбы охраны и спорил. Инцидент подтверждается показаниями свидетеля и отчетом охранной компании. Об обоих инцидентах также были уведомлены Всемирный тхэквондо (WT), Европейский союз тхэквондо (ETU) и Федерация тхэквондо Германии.
„Сотрудники охранной фирмы, нанятые оргкомитетом, выявили во время проведения соревнований человека, у которого не было билета и действующей аккредитации. Им оказался тренер Александр Галактионов, который вел себя грубо и вызывающе“.
Есть ощущение, что руководство „Idablok“ либо не дает полной информации спортсменам и их родителям, либо дает ее в искаженном виде.
Руководителям Спортклуба „Idablok“ неоднократно давали понять, что ФТЭ открыт для всех, кто хочет сотрудничать с другими членами ФТЭ. Если Спортивный Клуб Idablok не желает сотрудничать, то спортсмены всегда могут принять участие в мероприятиях и турнирах, организованных ФТЭ, вступив в тхэквондо-клуб, являющийся членом ФТЭ. Все действующие в Эстонии клубы тхэквондо в настоящее время являются членами ФТЭ, за исключением спортивного клуба Idablok.
Мы еще раз приглашаем всех желающих развивать тхэквондо вместе!“