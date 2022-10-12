Родители 13 детей-спортсменов пожаловались на Михаила Кылварта

Согласно жалобе, во время состоявшегося в августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому насилию, поскольку Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, пишет Õhtuleht.

„Эстонская федерация тхэквондо и президент Михаил Кылварт нарушили распорядок Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA («Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики») и международные спортивные правила“, — говорится в обращении.

„Олимпийский комитет направил Эстонской федерации тхэквондо дополнительный запрос, но ответа еще не получил, поэтому пока комментировать эту тему рано“, — сказал представитель ЭОК Райдо Митт.

Согласно официальному обоснованию, к участию в соревнованиях не были допущены в общей сложности 13 детей и один тренер, поскольку спортивный клуб Idablokk вышел из федерации тхэквондо. Кылварт все обвинения опровергает.

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