Родители 13 детей-спортсменов пожаловались на Михаила Кылварта
Родители 13 занимающихся спортом мальчиков и девочек направили в Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) и Всемирную федерацию тхэквондо жалобу в связи с предполагаемым моральным притеснением детей со стороны Михаила Кылварта и Эстонской федерации тхэквондо. Сам Кылварт с обвинениями не согласен.
Согласно жалобе, во время состоявшегося в августе турнира Tallinn Open дети подверглись психологическому насилию, поскольку Кылварт запретил им участвовать в соревнованиях, пишет Õhtuleht.
„Эстонская федерация тхэквондо и президент Михаил Кылварт нарушили распорядок Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA («Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики») и международные спортивные правила“, — говорится в обращении.
„Олимпийский комитет направил Эстонской федерации тхэквондо дополнительный запрос, но ответа еще не получил, поэтому пока комментировать эту тему рано“, — сказал представитель ЭОК Райдо Митт.
Согласно официальному обоснованию, к участию в соревнованиях не были допущены в общей сложности 13 детей и один тренер, поскольку спортивный клуб Idablokk вышел из федерации тхэквондо. Кылварт все обвинения опровергает.
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