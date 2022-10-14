Спортсмены, приехавшие на чемпионат Европы, оплатили гостиничный счет мебельной фирме из Ласнамяэ

Кылварт сказал, что гостинице нужно было заплатить большую предоплату, и на помощь пришла частная фирма. Но почему именно эта неизвестная фирма?

Несмотря на то, что сам Кылварт заявил Õhtuleht в прошлом году, что уже несколько лет не участвует в рутинном управлении федерацией тхэквондо, президент клуба Idablokk Калво Салмус и вице-президент Прийт Лийу подтверждают, что он принимает все важные решения.