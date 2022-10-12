Юрий Дудь приехал в Таллинн: посидел на скамейке в Пирита и вспомнил об Олимпиаде-80

Антон работал в ФБК, поэтому уехать из России ему пришлось тогда, когда фонд был признан экстремистской организацией. С ним вместе пришлось уехать и его девушке (позже ребята поженились), которая из-за этого отказалась от карьеры врача.

„Она училась в России 6 лет, еще больше здесь нужно будет переучиваться. А с российским медицинским дипломом здесь нельзя работать. Так что это - чисто жизнь с нуля“ - рассказывает Антон в интервью Дудю.

Само интервью проходило под открытым небом, сначала в яхтенной гавани Пирита, а потом и на одной из скамеек на пляже Пирита.

На заднем плане можно было даже разглядеть эмблему Олимпиады-80, на что и обратил внимание Дудь:

„Очень символично, что мы записываем интервью в столице европейского государства, в очень европейском городе, но делаем это на фоне советского наследия. Вот это - эмблема Олимпиады-80“.

„Не все знают, что Олимпиада-80 проходила не только в Москве, отдельные соревнования проходили и в других городах. В том числе и в Таллинне. Здесь были соревнования по парусному спорту“ - уточняет Дудь.

Антон Пикули на его вопрос о том, как он относится к СССР, говорит, что „не очень хорошо“. Он также не поддерживает BadComedian (блогера Евгения Баженова), который, по словам Пикули, периодически „ставит в пример что-то из советского времени“.

„Страны некоторые были под оккупацией Советского Союза! Что ты у меня пытаешься вызвать? Чувство жалости к тому, что некоторые народы освободились от советского гнета?“ - говорит Пикули в интервью.

После переезда Антон Пикули покинул ФБК и теперь шутит на YouTube-канале „Разговорный жанр“, который ведут также Александр Долгополов, Денис Ахмадиев и Алексей Шупляков (прочитать интервью с ним на Delfi можно здесь). На вопрос Дудя, не снижается ли ценность шуток и критики власти, если они идут из-за рубежа, Антон отвечает отрицательно:

„Смелость тут есть в том, чтобы пожертвовать жизнью своей, начать ее с чистого листа, лишь бы остаться человеком, у которого есть чувство собственного достоинства и продолжать критиковать власть хоть как-то. Лучше что, остаться и молчать? Я не хочу сказать, что у тех, кто не уезжает, нет чувства собственного достоинства. Это - их выбор. Понимаю тех, кто не может уехать“.