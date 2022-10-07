СПЕЦОПЕРАЦИЯ „ПУТИН-70“ | „У него шутки пацана из подворотни“: российский стендап-комик прокомментировал юмор Путина

Если абстрагироваться от всего и просто представить, что какой-то политик, президент самой крупной страны мира внезапно рассказывает анекдот про изнасилование - это полное безумие. Если бы я прочитал такое в книге, то подумал бы - это перебор! Но мы существуем в мире переборов прямо сейчас.

Я думаю, что его шутки можно разделить на две категории: те, которые он произносит в своих выступлениях, и ситуативные - когда кто-то, например, задает ему вопрос, и он отвечает с издевкой. Вообще, одна из функций его шуток - не отвечать на вопрос. У него спрашивают, почему что-то произошло, а он отвечает что-то в стиле „нравится-не нравится, терпи, моя красавица“. Это ведь прямое нежелание отвечать на вопрос. В этом, я думаю, и проявляется его непосредственное восприятие юмора, его восприятие того, что уместно.

Как ты думаешь, Путину его шутки все-таки „прописывают“ заранее, так как считается, что юмор делает оратора ближе к аудитории, или же это - его личная инициатива каждый раз?

У Владимира Путина шутки „пацана из подворотни“. Если посмотреть на тематику, то у него идут шутки про изнасилования, половые акты и прочие подобные вещи. Это выглядит отвратительно, шутки из серии „брачная ночь всегда должна заканчиваться одинаково“ не являются примером хорошего юмора ни в каком контексте. Только если в контексте журнала „Колхоз“ за 1975 год, возможно. В моем окружении нет никого, кто считал бы его шутки смешными. Возможно, такой юмор может зайти, скажем так, человеку без образования и кругозора, который со своими друзьями может где-то пошутить про изнасилование, например. Для такого контингента, который живет тюремными понятиями, такие шутки могут казаться смешными.

Во-первых, это, безусловно, может характеризовать этические координаты, которые управляют человеком и показывают его этическое воспитание. Когда ты над чем-то смеешься, ты тем самым либо показываешь, что ты это одобряешь, либо высмеиваешь то, что тебе не нравится. Когда ты показываешь, что именно тебе смешно, это очень ярко характеризует тебя и показывает, что для тебя в жизни важно.

Другие же шутки, которые содержатся именно в текстах речей, думаю, могут быть заранее прописаны его спичрайтерами.

Ты бы назвал Путина веселым человеком?

Я скажу так - у юмора есть определенные задачи, он выполняет в обществе определенные функции. И одна из таких функцией - проявление общественной силы. Когда ты над чем-то смеешься, ты показываешь, что этому не место в обществе, показываешь, что ты это порицаешь. Поэтому в юморе есть правило - смеяться надо „снизу вверх“, смеяться нужно над сильным, а не над тем, кто слабее тебя. Здесь я не могу характеризовать Путина как веселого человека, но я могу его характеризовать как человека, который хочет демонстрировать свою силу, агрессию, хочет доминировать над слабыми людьми.

Если ты окажешься в компании человека, который привык доминировать через юмор, то тебе не будет весело, тебе будет максимально неуютно, ты захочешь уйти в соседнюю комнату.

Как ты думаешь, чувство юмора у Путина менялось на протяжении всех лет, что он находится у власти?

Думаю, что у него отодвинулась граница возможного. Конечно, 20 лет назад он как-то сдерживал себя, а сейчас у него есть ощущение полного всевластия в России и того, что ему никто не может возразить. Если посмотреть видео, на которых Путин шутит, мы увидем полный зал людей, которые подобострастно хихикают, что бы ни произошло. И это раскрепощает, это дает чувство собственной безнаказанности. Но при этом, думаю, и 20 лет назад, и сейчас проявляляются его тюремные понятия о шутках и том, как можно выражаться. Еще в 2001 году он сказал фразу о том, что „мочить террористов в сортире надо“, и сегодняшний его юмор - это продолжение, презентация себя как волка в тюремной стае.

Интересно, откуда у него такие понятия. Он ведь никогда не отбывал срок.

Он не сидел. Но он - выходец из ленинградских подворотен. И одним из его главных тренеров был человек, который руководил в Ленинграде преступными группировками. Вообще, Путин был тесно связан с преступным миром Петербурга и Ленинграда, поэтому он впитал традиции такого юмора.

Назови топ-3 своих „любимых“ шутки Путина.

Во-первых, это когда он сказал на встрече с Меркель „как бы ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же“. В этот момент я максимально “кринжевал“, когда услышал в первый раз.

Фраза про изнасилование колхозницы должна войти в учебники о том, как не надо строить свою публичную речь, шутить и вообще разговаривать никому на этом свете.

Также я бы упомянул поговорку про бабушку и дедушку.“Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой“. Это тоже прекрасный образец шуток „за 300“.