Elering: для паники нет причин. Газоснабжение Эстонии обеспечено и без СПГ-терминала

Специалист по связам с общественностью Elering Эло Эллермаа сказала, что газовой инфраструктуры и источников снабжения хватит, чтобы участники рынка обеспечили своих потребителей газом. „Если судно СПГ будет находиться в Финляндии, Эстония получит газ через новый трубопровод Balticconnector и через латвийское соединение из латвийского подземного газового хранилища, а также из СПГ-терминала в литовской Клайпеде“, — сообщила она и добавила, что потребление газа в Эстонии значительно снизилось.

„Если ранее зимой оно составляло в среднем 5 ТВт-ч, то предстоящей зимой, по оценкам, будет 3,5 ТВт-ч. Например, в августе потребление упало на 30% по сравнению с прошлым годом, в сентябре — примерно на 40%. Производители тепла частично перешли на жидкое топливо, исходя из перспектив предстоящей зимы“, — описала представитель Elering.

„Хотя по прогнозам газораспределителей источников газоснабжения и инфраструктуры достаточно для покрытия зимнего потребления газа в регионе, предприятие Elering было бы радо, если бы в регионе было два СПГ-судна, поскольку с точки зрения безопасности снабжения два источника всегда лучше, чем один“, — отметила Эллермаа.

На вопрос о том, что будет дальше, Эллермаа ответила, что задачей Elering было проложить трубопровод от компрессорной станции до буксировочного причала и построить газовое оборудование до соединительной ветки плавучего терминала на причале. „Такую задачу поставило перед нами правительство, и мы продолжим ее выполнять“, — заверила она.