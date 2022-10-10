Спасительный белый пароход не прибудет: Эстония останется без СПГ-терминала

„Строительство инфраструктуры, необходимой для обслуживания терминалов сжиженного природного газа „Инкоо“ и „Палдиски“, идет по графику. В результате долгих дискуссий и анализов можно сделать вывод, что перенос арендованного плавучего терминала „Газгрид“ в Финляндию стал разумным в плане безопасности. В то же время мы договорились, что терминал должен обеспечить газоснабжение как Эстонии, так и Финляндии на равных условиях“, - сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

По словам министра экономики Финляндии Мики Линтиля, расположение терминала в Финляндии важно как с точки зрения энергетической безопасности, так и с точки зрения пропускной способности BalticConnector. „Расположение терминала в Инкоо позволяет Финляндии запустить и предложить 600 мегаватт производственной мощности газовых электростанций на общий рынок электроэнергии, что повышает надежность поставок во всем регионе, включая Эстонию“, — сказал Линтиля.

Финский министр также подчеркнул, что потребители обеих стран выиграют от наличия СПГ-терминала независимо от его местонахождения. „Оператор плавучего терминала СПГ относится как к эстонским, так и к финским продавцам газа на равных. Чтобы снизить риски бесперебойности поставок в предстоящую зиму, мы готовы ввести дополнительные правила для обеспечения равных поставок газа потребителям Эстонии и Финляндии“, — подтвердил Линтиля.

Равные возможности согласованы

Финляндия и Эстония совместно разрабатывают правила, на основании которых поставщикам газа гарантируется доступ к терминалу. Сегодня было решено ускорить разработку правил, чтобы продавцы газа могли как можно быстрее начать заказывать газ с терминала.

Министры также подчеркнули, что, поскольку BalticConnector обеспечивает безопасность поставок газа для обеих стран, ни одна из сторон не имеет права или намерения в одностороннем порядке ограничивать его использование.